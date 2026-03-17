¡Importante! Recientemente, la Fundación de ACLU de los condados de San Diego e Imperial, en Estados Unidos, informó sobre el lanzamiento de una línea telefónica destinada a reportar las acciones ilegales de agentes del ICE, la Patrulla Fronteriza del país y otras agencias federales. ¿Qué se sabe sobre esta iniciativa y cómo favorece a inmigrantes?

A través de esta línea telefónica, puedes denunciar las conductas agresivas e ilegales de ICE en EE. UU.

‘NBC San Diego’ y otros portales internacionales compartieron la última medida que tomó ACLU, esto para contrarrestar las conductas ilegales por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

A través de esta línea telefónica, puedes denunciar las conductas agresivas e ilegales de ICE en EE. UU.

La fundación ha denunciado, en todo este tiempo, un incremento en las violaciones de los derechos civiles a nivel nacional, atribuidas a los agentes.

Por ello, para abordar esta problemática, se han habilitado dos líneas telefónicas directas en las regiones de San Diego e Imperial, destinadas a reportar situaciones de acoso, uso excesivo de la fuerza, discriminación racial, detenciones sin orden judicial y arrestos por parte del ICE o de otros agentes federales.

Frederick Carroll, director legal de ACLUF-SDIC, señaló que, a pesar de la percepción que intenta transmitir la administración actual, el ICE, la Patrulla Fronteriza y los agentes federales no están exentos de la ley.

¿Cuál es la línea directa del Condado de San Diego y del Condado de Imperial?

En tanto, el director de ACLU de esta localidad instó a la ciudadanía a difundir esta línea directa entre sus vecinos y a comunicarse con la organización si sus derechos han sido vulnerados por parte de las autoridades.

Puedes llamar a la línea directa del condado de San Diego que es el siguiente número: 619-467-1663. En el caso de la línea directa del condado de Imperial es el 760-645-9335.