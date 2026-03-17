Recientemente, las autoridades estadounidenses informaron sobre un ciudadano de Chicago que fue condenado a más de cuatro años de prisión, esto luego de haber obtenido de manera fraudulenta más de 1,5 millones de dólares en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). ¿Es un peligro inminente para los beneficiarios?

Hombre fue sentenciado por fraude de 1,55 millones de dólares relacionado al programa SNAP

A través de un comunicado de las entidades federales y de ‘Fox 32 Chicago’, se confirmó esta dura sentencia para el hombre, que responde al nombre de David Quinones, de 45 años.

Este sujeto fue acusado por la Fiscalía de los Estados Unidos de haber entregado dinero en efectivo y otros productos a beneficiarios del programa SNAP a cambio de acceso a sus tarjetas Link entre 2018 y 2023.

Hombre fue sentenciado por fraude de 1,55 millones de dólares relacionado al programa SNAP.

Los reportes señalaron que Quinones se hizo pasar por el usuario autorizado de estas tarjetas para realizar compras en tiendas minoristas autorizadas. La mayor parte de los artículos adquiridos fue revendida, lo que le permitió quedarse con las ganancias.

En total, se estima que el hombre usó más de 1.200 tarjetas, lo que resultó en un fraude que costó al Departamento de Agricultura de Estados Unidos un total de 1.554.804 dólares en beneficios del programa alimentario más popular en el país.

Antecedentes y más sobre su sentencia

Según informes policiales, Quinones no pudo evitar admitir su culpabilidad el año pasado en relación con un cargo federal por fraude electrónico.

En tanto, se confirmó que el 9 de marzo de este año, recibió una sentencia de cuatro años y cuatro meses de prisión, además de la obligación de abonar 1.554.804 dólares como indemnización. No obstante, no se revelaron más detalles del caso.