¡Mucha atención! Más de 40 millones de beneficiarios en Estados Unidos dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para obtener apoyo alimentario. No obstante, aquellos cuyos ingresos excedan el límite establecido por la norma podrían enfrentar la pérdida de este beneficio. ¿Por qué?

SNAP: si tus ingresos superan este salario, dejarías de recibir el pago de este apoyo

Según medios internacionales y las autoridades estadounidenses, para acceder a los beneficios del Programa SNAP es necesario presentar una solicitud en el estado de residencia y cumplir con ciertos criterios, que incluyen límites de ingresos brutos y netos, los cuales se actualizan todos los años.

Vale resaltar que los ingresos brutos representan la suma total de los ingresos de un hogar, sin considerar exclusiones y antes de aplicar deducciones. En tanto, el ingreso neto se calcula restando las deducciones permitidas del ingreso bruto.

SNAP: si tus ingresos superan este salario, dejarías de recibir el pago de este apoyo.

A través de los informes y el sitio web del programa, se conoció los límites de ingresos que se deben tomar en cuenta para obtener los beneficios SNAP en los hogares de los 48 estados, el Distrito de Columbia, Guam y las Islas Vírgenes de los EE. UU. Deben ser solicitados entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Los ingresos mensuales de los hogares pueden variar según su tamaño, reflejando la relación con el umbral de pobreza. A continuación, lo que debes tomar en cuenta:

Para un hogar de una persona, los ingresos brutos alcanzan US$1.696, mientras que los ingresos netos se sitúan en US$1.305.

En el caso de un hogar de dos miembros, los ingresos brutos ascienden a US$2.292, con ingresos netos de US$1.763.

A medida que aumenta el tamaño del hogar, los ingresos también incrementan; por ejemplo, un hogar de cuatro personas reporta ingresos brutos de US$3.483 y netos de US$2.680.

Para hogares más grandes, como el de ocho miembros, los ingresos brutos llegan a US$5.867, con ingresos netos de US$4.513. Además, se establece que cada miembro adicional aporta US$596 en ingresos brutos y US$459 en ingresos netos.

¿El aumento de salario obligar a perder los beneficios SNAP?

El aumento salarial no implica automáticamente la pérdida de beneficios para una persona. El Diario compartió más detalles sobre ello. En una primera etapa, el programa ajustará de forma progresiva el monto depositado en la tarjeta EBT.

“SNAP reduce gradualmente la ayuda a medida que aumentan los ingresos del hogar”, se expresa, resaltando deducciones que incluyen gastos de vivienda, costos de cuidado infantil y gastos médicos para adultos mayores o personas con discapacidad.