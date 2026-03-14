MÁXIMA ADVERTENCIA para inmigrantes latinos en EE. UU.: si cometen estos 5 ERRORES en trámites migratorios podrían perder el TPS

Para miles de familias latinas en Estados Unidos, los trámites migratorios forman parte del día a día. Desde renovar permisos de trabajo hasta ajustar estatus, cualquier descuido puede generar problemas graves. En 2026, con el nuevo período presidencial de Donald Trump, las reglas se han vuelto más estrictas y las tarifas se han actualizado, afectando a migrantes en ciudades como Nueva York, Miami, Houston y Los Ángeles.

Evita estos cinco errores comunes en tus trámites migratorios

Abogados de inmigración y líderes comunitarios coinciden: no siempre hay mala intención; a veces un simple error en un formulario, una carta que no se abre a tiempo o un viaje mal planificado puede costar empleos, separar familias y poner en riesgo el TPS. A continuación, te mostramos los cinco errores más comunes que los inmigrantes latinos deben evitar en 2026 para no poner en riesgo su documentación.

Evita los 5 errores más comunes en trámites migratorios 2026.

1. Presentar solicitudes con tarifas incorrectas

Uno de los errores más frecuentes en los trámites migratorios de los migrantes latinos tiene que ver con presentar formularios ante el USCIS con tarifas incorrectas. Desde el 1 de enero de 2026, varias tarifas oficiales cambiaron, pero muchas personas aún utilizan información desactualizada de grupos comunitarios, páginas no oficiales o redes sociales, lo que puede provocar que la solicitud sea rechazada automáticamente, generando pérdida de tiempo, dinero y retrasos en el TPS o en el permiso de trabajo.

Por ello, se recomienda siempre verificar la tarifa vigente en el portal oficial del USCIS, confirmar la categoría migratoria, usar el formulario correcto y aplicar la forma de pago adecuada.

2. Creer que el TPS se renueva automáticamente

Muchos beneficiarios del Temporary Protected Status (TPS) creen erróneamente que su estatus y permiso de trabajo se renuevan automáticamente, pero esto no siempre ocurre. Algunos casos requieren completar procesos de reverificación antes de fechas límite específicas, como el 3 de abril de 2026 para ciertos venezolanos, para poder mantener el TPS activo y continuar trabajando legalmente.

Debido a ello, se recomienda leer cuidadosamente los anuncios oficiales del Departamento de Seguridad Nacional y cumplir con todos los trámites necesarios para proteger el TPS y el permiso de trabajo.

3. Viajar sin la documentación correcta

Salir de Estados Unidos sin los permisos migratorios adecuados puede interpretarse como abandono de un ajuste de estatus, y aunque se cuente con permiso de viaje, la entrada al país no está garantizada, ya que la decisión final depende de los oficiales del USCIS o del Departamento de Seguridad Nacional en aeropuertos o cruces fronterizos.

Ante ello, se recomienda revisar el expediente con un abogado antes de viajar y evaluar los riesgos reales, evitando poner en riesgo el TPS, el permiso de trabajo u otros beneficios migratorios.

4. Ignorar cartas o notificaciones oficiales

Muchos migrantes latinos dejan pasar correspondencia del USCIS, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o de los tribunales de inmigración, lo que puede generar consecuencias graves. Cartas como las Notificaciones de Intención de Denegación (NOID) suelen tener plazos muy cortos, y cualquier cambio de dirección debe reportarse en cinco días hábiles.

Por ello, es fundamental abrir todas las cartas de inmediato, mantener la dirección actualizada y responder dentro de los plazos indicados para proteger el TPS, el permiso de trabajo y otros beneficios migratorios.

5. Esperar demasiado para buscar asesoría

Muchos migrantes latinos buscan ayuda solo cuando el problema ya escaló, como solicitudes rechazadas, fechas límite vencidas, audiencias perdidas o viajes que complicaron el caso. Debido a ello, se recomienda consultar con un abogado desde el principio y aprovechar ferias legales, clínicas comunitarias y organizaciones de bajo costo, evitando errores que podrían poner en riesgo el TPS, los permisos de trabajo o el estatus legal de la familia.

Consejos prácticos para mantener el TPS y permisos de trabajo