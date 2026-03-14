ALERTA MÁXIMA para inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: quienes salgan del país con DEUDAS fiscales podrían enfrentar estas CONSECUENCIAS LEGALES, según el IRS

Dejar Estados Unidos con deudas fiscales o bancarias pendientes puede acarrear consecuencias legales y financieras importantes. A partir de este 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y otras agencias federales reforzarán los controles sobre quienes abandonen el país sin regularizar sus obligaciones económicas.

Las nuevas disposiciones afectan tanto a ciudadanos como a residentes y personas en situación irregular, y abarcan impuestos, préstamos, tarjetas de crédito e hipotecas. Las sanciones incluyen embargos, demandas judiciales y la negación o revocación del pasaporte estadounidense, así como restricciones para realizar trámites financieros o migratorios.

Deudas fiscales y pasaporte bloqueado

Ciudadanos y residentes fiscales de EE. UU. deben declarar y pagar impuestos federales aun si establecen residencia fuera del país. Las deudas fiscales continúan acumulando intereses y penalidades, y el estatuto de limitaciones puede suspenderse si el contribuyente permanece fuera más de seis meses.

Dejar EE. UU. con deudas fiscales puede generar consecuencias legales.

Desde 2026, el IRS podrá solicitar la negación o revocación del pasaporte a quienes adeuden más de US$66.000, reforzando la presión para regularizar la situación antes de abandonar el país. Estas medidas buscan garantizar el cobro de impuestos y sancionar el incumplimiento de obligaciones fiscales.

Persistencia de deudas bancarias y consecuencias legales

Las deudas con bancos, tarjetas de crédito, préstamos personales o hipotecas no desaparecen al salir de EE. UU. Las entidades financieras pueden solicitar a los tribunales la incautación de bienes, cuentas bancarias o propiedades bajo jurisdicción estadounidense.

El historial crediticio negativo puede condicionar futuros trámites financieros o migratorios si la persona decide regresar. Aunque carezca de bienes en EE. UU., la obligación de pago permanece vigente, y los acreedores mantienen el derecho de reclamar judicialmente cualquier deuda pendiente.

Deudas y familiares tras la migración

Las obligaciones económicas son responsabilidad exclusiva del deudor. Familiares, hijos, cónyuges o padres no heredan deudas, salvo que sean co-firmantes o avalistas de la obligación. En cuentas conjuntas, los demás titulares sí responden legalmente por los montos pendientes.

Esto significa que, aunque un migrante deje el país con compromisos impagos, solo quienes estén legalmente vinculados a la deuda asumirán responsabilidad directa. El incumplimiento puede afectar indirectamente a la familia en términos de historial crediticio o acceso a productos financieros conjuntos.

Implicancias de las reformas legales desde 2026

Las nuevas regulaciones federales aumentan las sanciones administrativas y migratorias para quienes abandonen EE. UU. sin pagar sus deudas fiscales. El IRS podrá solicitar al Departamento de Estado la revocación o negación del pasaporte, y se crearán mecanismos adicionales para verificar el cumplimiento tributario en trámites migratorios y bancarios.

Estas medidas buscan asegurar el cobro de impuestos, fortalecer el control gubernamental y limitar la movilidad internacional de quienes incumplan sus obligaciones financieras, generando un efecto directo sobre futuros trámites legales, migratorios y financieros.