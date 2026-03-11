0
HOY
Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Copa Libertadores
HOY
Real Madrid vs. Manchester CityEN DIRECTO por Champions League

NUEVA ESPERANZA para inmigrantes venezolanos en EE. UU.: Trump visita El Arepazo en Doral y envía mensaje político a la comunidad

Donald Trump culminó su agenda en Florida con una visita al restaurante El Arepazo, símbolo del exilio venezolano, desatando aplausos y viralizándose en redes sociales.

Gabriela Zevallos
Trump visita El Arepazo en Doral y genera esperanza a inmigrantes venezolanos en EE. UU.
Trump visita El Arepazo en Doral y genera esperanza a inmigrantes venezolanos en EE. UU. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró su agenda en Florida con una visita al restaurante El Arepazo en Doral, un punto emblemático para la comunidad venezolana en el sur del estado. Entre aplausos y gritos de “¡USA, USA!”, la imagen del mandatario en el local se volvió viral en redes sociales y medios hispanos.

CPSC advierte sobre un artículo vendido en Walmart que podría volcarse y causar lesiones graves.

PUEDES VER: ALERTA DE SEGURIDAD en tiendas Walmart de EE. UU.: CPSC ADVIERTE de artículo básico que podría volcarse y causar LESIONES GRAVES

La visita combinó un gesto político con un guiño al exilio venezolano y a la comunidad latina en Florida, mostrando que la política internacional y las preocupaciones de la diáspora siguen siendo parte de su agenda.

El Arepazo: epicentro del exilio venezolano en Florida

El Arepazo no es un restaurante común: desde 2004 funciona como punto de encuentro del exilio venezolano en Florida. Allí se realizan vigilias, actos políticos y celebraciones vinculadas a hitos de la política venezolana.

Inmigrantes venezolanos en EE. UU.

Trump visita El Arepazo en Doral y genera esperanza a inmigrantes venezolanos en EE. UU.

Al llegar, Trump fue recibido entre aplausos y teléfonos en alto. Preguntó en voz alta: “¿Quién es de Venezuela?” y bromeó con la frase viral: “Venimos a conseguir comida para el AF1”, en referencia al Air Force One. Cuando pidió recomendaciones de comida, los presentes respondieron al unísono: “¡Arepas, arepas!”, las cuales aceptó.

Mensaje político y gestos internacionales

La parada en El Arepazo siguió a una rueda de prensa en Doral, en la que Trump defendió su campaña militar en Irán. El mandatario aseguró que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada” y destacó que el país ya no cuenta con “marina, comunicaciones ni fuerza aérea”.

Su intervención tuvo repercusiones en los mercados, impulsando al alza el cierre de Wall Street, mientras que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica respondió que será Irán quien determine “el fin” del conflicto. La combinación de declaraciones geopolíticas y gesto local refuerza su estrategia de mantener a Venezuela y la política latina en Florida como temas clave.

Apoyo al exilio venezolano y consolidación del voto latino

Para los inmigrantes venezolanos en EE. UU., la visita tiene un significado emocional que va más allá de lo gastronómico. El Arepazo ha sido escenario de celebraciones por alivios migratorios, causas judiciales contra el chavismo y momentos decisivos de la política venezolana. La presencia de Trump refuerza la percepción de que Venezuela sigue en la agenda de Washington.

Analistas locales también interpretan la visita como un movimiento electoral: en un contexto de tensión internacional y local, el mandatario busca consolidar apoyo entre la comunidad latina en Florida, cuyo voto tiene un papel clave en cualquier elección nacional.

Lo más visto

  1. ALERTA DE SEGURIDAD en tiendas Walmart de EE. UU.: CPSC ADVIERTE de artículo básico que podría volcarse y causar LESIONES GRAVES

  2. ALERTA ROJA en Walmart de North Fort Myers: lo que esta madre OBLIGÓ a hacer a su hijo INDIGNA a clientes y trabajadores

  3. PELIGRO TOTAL para indocumentados en EE. UU.: temen por sus vidas ante posible Tercera Guerra mundial y autoridades responden

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano