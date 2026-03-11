NUEVA ESPERANZA para inmigrantes venezolanos en EE. UU.: Trump visita El Arepazo en Doral y envía mensaje político a la comunidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró su agenda en Florida con una visita al restaurante El Arepazo en Doral, un punto emblemático para la comunidad venezolana en el sur del estado. Entre aplausos y gritos de “¡USA, USA!”, la imagen del mandatario en el local se volvió viral en redes sociales y medios hispanos.

La visita combinó un gesto político con un guiño al exilio venezolano y a la comunidad latina en Florida, mostrando que la política internacional y las preocupaciones de la diáspora siguen siendo parte de su agenda.

El Arepazo: epicentro del exilio venezolano en Florida

El Arepazo no es un restaurante común: desde 2004 funciona como punto de encuentro del exilio venezolano en Florida. Allí se realizan vigilias, actos políticos y celebraciones vinculadas a hitos de la política venezolana.

Trump visita El Arepazo en Doral y genera esperanza a inmigrantes venezolanos en EE. UU.

Al llegar, Trump fue recibido entre aplausos y teléfonos en alto. Preguntó en voz alta: “¿Quién es de Venezuela?” y bromeó con la frase viral: “Venimos a conseguir comida para el AF1”, en referencia al Air Force One. Cuando pidió recomendaciones de comida, los presentes respondieron al unísono: “¡Arepas, arepas!”, las cuales aceptó.

Mensaje político y gestos internacionales

La parada en El Arepazo siguió a una rueda de prensa en Doral, en la que Trump defendió su campaña militar en Irán. El mandatario aseguró que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada” y destacó que el país ya no cuenta con “marina, comunicaciones ni fuerza aérea”.

Su intervención tuvo repercusiones en los mercados, impulsando al alza el cierre de Wall Street, mientras que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica respondió que será Irán quien determine “el fin” del conflicto. La combinación de declaraciones geopolíticas y gesto local refuerza su estrategia de mantener a Venezuela y la política latina en Florida como temas clave.

Apoyo al exilio venezolano y consolidación del voto latino

Para los inmigrantes venezolanos en EE. UU., la visita tiene un significado emocional que va más allá de lo gastronómico. El Arepazo ha sido escenario de celebraciones por alivios migratorios, causas judiciales contra el chavismo y momentos decisivos de la política venezolana. La presencia de Trump refuerza la percepción de que Venezuela sigue en la agenda de Washington.

Analistas locales también interpretan la visita como un movimiento electoral: en un contexto de tensión internacional y local, el mandatario busca consolidar apoyo entre la comunidad latina en Florida, cuyo voto tiene un papel clave en cualquier elección nacional.