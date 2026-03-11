Gallese sorprende con contundente comentario sobre Mano Menezes, DT de la selección: "Aún no..."

La selección peruana asumirá un nuevo proceso de la mano de Mano Menezes. El brasileño tiene la tarea de comandar el recambio generacional y cambiar la cara al equipo. En ese sentido, Pedro Gallese no dudó en referirse a la llegada del estratega y dejó una contundente opinión sobre este nuevo ciclo.

Pedro Gallese sorprende con contundente comentario sobre Mano Menezes

Durante un diálogo con el programa ‘En Pared’, el portero y capitán de la ‘Bicolor’ fue consultado por su opinión sobre la designación de Mano Menezes como el nuevo entrenador. Ante ello, Pedro Gallese empezó asegurando que aún no ha existido un contacto entre ambos.

No obstante, el guardameta señaló que es consciente de que el DT brasileño ya inició con la visita de estadios y jugadores. En esa línea, expresó su gran anhelo de que la selección peruana consiga repuntar de la mano del técnico y se empiece con pie derecho este nuevo proceso.

Video: En Pared - TV Perú

"Aún no he tenido la oportunidad de hablar con el 'profe' (Mano Menezes). Sé que ya comenzó a trabajar yendo a los estadios y viendo a los compañeros. Seguramente está por conformar la lista para esta fecha FIFA; esperemos que con él cambien las cosas y peleemos ya el próximo año en las Eliminatorias", manifestó el portero nacional.

Del mismo modo, Gallese señaló que los próximos amistosos ante Senegal y Honduras serán vitales para poder medir el rendimiento de lo que es capaz actualmente la ‘Bicolor’ y desde ahí empezar a trabajar.

"Senegal y Honduras son selecciones muy importantes. Hay que ser conscientes de que nos vamos a enfrentar a países mundialistas; es fundamental jugar para ver nuestra realidad actual. Senegal será un reto importante y, por ahí, ante Honduras el 'profe' seguro querrá ver a nuevos jugadores", acotó.

¿Cuándo son los amistosos de Perú ante Senegal y Honduras?

Según lo anunciado por la FPF, la selección de Perú se enfrentará a sus pares de Senegal y Honduras en la última semana de marzo. El encuentro contra el equipo africano está programado para el 28 de marzo en Francia, mientras que el partido contra la selección centroamericana se llevará a cabo el 31 de marzo en España.