Real Madrid vs. Manchester City por Champions League: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentan este miércoles 11 de marzo, desde el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española, en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League 2025-2026. Por ello, en esta nota te damos a conocer los horarios en los diferentes países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Real Madrid vs. Manchester City: horario del partido

Si tienes tiempo para ver los partidos de la Champions League y deseas sintonizar el partido entre Real Madrid vs. Manchester City, por la ida de los octavos de final, aquí te presentamos los horarios en los distintos países:

México y Centroamérica: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City?

Argentina: Fox Sports

Brasil: HBO MAX

Chile: ESPN Premium

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

Centroamérica: ESPN y Disney Plus

México: FOX One

Estados Unidos: VIX Premium

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Real Madrid vs. Manchester City por octavos de final de la Champions League

Luego de tres meses, los clubes Real Madrid y Manchester City volverán a verse las caras. El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en la fase liga de la presente edición de la Champions League, donde el conjunto inglés salió del Santiago Bernabéu con una victoria de 2-1.

Para llegar a esta instancia, la 'Casa Blanca' tuvo que superar en los dieciseisavos de final a un Benfica que lo había sacado de los ocho primeros de tabla de posiciones de la fase liga; el marcador global fue 3-1. Por su parte, los 'Citizens' no necesitaron jugar los playoffs debido a que lograron su clasificación directa a los octavos de final.