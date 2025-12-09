Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por Champions League: horario, pronóstico y dónde ver

Duelo de alto calibre en el Santiago Bernabéu. Real Madrid se enfrenta una vez más en su historia ante el Manchester City, esta vez por la sexta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. El partido de los 'Blancos' se jugará este miércoles a las 15:00 horas de Perú, a través de la señal de ESPN EN VIVO y la plataforma streaming de Disney Plus.

Antesala del partido Real Madrid vs Manchester City por la Champions League

Ganar o ganar. El equipo de Xabi Alonso sostendrá un encuentro realmente trascendental en sus aspiraciones de poder terminar dentro de los ocho primeros y así poder clasificar a los octavos de final. El conjunto de Casa Blanca sabe que el reto será difícil, conocida la rivalidad con los ingleses y sobretodo considerando las duras bajas que tendrá el plantel (Huijsen, Alaba, Carvajal, Trent, Militao, Camavinga y Mendy).

El último fin de semana, Real Madrid cayó 2-0 en casa ante el Celta de Vigo, resultado que los alejó del líder, Barcelona en la tabla de posiciones. Previo al cotejo, la máxima estrella, Kylian Mbappé encendió las alarmas sobre una posible ausencia pues no fue parte del último entrenamiento por molestias musculares y una lesión en el dedo.

Kylian Mbappé es duda ante el Manchester City

De otro lado, Manchester City vive un presente bastante sublime puesto que vienen de golear 3-0 a Sunderland por la reciente jornada de la Premier League 2025-26. Los de Pep Guardiola le pisan los talones al Arsenal, y se perfilan para nuevamente ser un duro oponente para el elenco español que buscará hacer respetar su casa frente a los ingleses.

Manchester City ganó a Sunderland por la liga inglesa

"Muchos (de nuestros jugadores) son nuevos y quieren vivir esta experiencia. Este es un buen lugar para demostrar lo que vales y cómo eres como equipo", sostuvo el estratega, en la antesala al duelo en el Bernabéu.

Pep Guardiola habló previo al duelo ante el Real Madrid

¿Cuándo jugará Real Madrid vs Manchester City?

Según la programación oficial, Real Madrid vs Manchester City se enfrentarán por una nueva jornada de la UEFA Champions League 2025-26 este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Manchester City vs Real Madrid se enfrentarán por la UEFA Champions League

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City?

El choque que protagonizarán Real Madrid vs Manchester City por la sexta jornada de la UEFA Champions League 2025-26 dará comienzo a las 15:00 horas de Perú o las 21:00 horas de España. A continuación, repasa la guía de horarios.

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

España: 21:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City EN VIVO?

El duelo entre los 'Merengues' y los 'Citizens' por la UEFA Champions League 2025-26 llegará a tus pantallas EN VIVO por ESPN para toda Sudamérica, y la plataforma streaming de Disney Plus. Además, en territorio español puedes seguir el minuto a minuto vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Argentina: Disney Plus Premium Argentina, Fox Sports Argentina

Bolivia: Disney+ Premium, ESPN

Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play, TNT Brasil, TNT go

Chile: Disney Plus Premium Chile, ESPN

Colombia: Disney Plus Premium, ESPN

Ecuador: Disney Plus Premium, ESPN

México: FOX One

Perú: Disney Plus Premium, ESPN

Uruguay: Disney Plus Premium, inter, ESPN

Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA

Venezuela: Disney Plus Premium, inter, ESPN

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Real Madrid vs Manchester City: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Manchester City tiene una ligera ventaja sobre el Real Madrid, de acuerdo a las principales casas de apuestas.

Casas de Apuestas Real Madrid Empate Manchester City Betsson 2.90 3.85 2.30 Betano 2.95 3.85 2.35 Bet365 2.88 3.80 2.25 1XBET 2.93 3.95 2.38 Coolbet 2.89 3.92 2.36 Doradobet 2.85 3.80 2.28

Real Madrid vs Manchester City: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Güler, Ceballos, Tchouameni, Bellingham; Gonzalo o Mbappé y Vinícius Jr.

Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Güler, Ceballos, Tchouameni, Bellingham; Gonzalo o Mbappé y Vinícius Jr. Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico, Bernardo, Reijnders; Foden, Doku y Haaland.

Real Madrid: últimos 5 partidos

Real Madrid 0-2 Celta de Vigo

Athletic Club 0-3 Real Madrid

Girona FC 1-1 Real Madrid

Olympiacos 3-4 Real Madrid

Elche FC 2-2 Real Madrid

Manchester City: últimos 5 partidos

Manchester City 3-0 Sunderland

Fulham 4-5 Manchester City

Manchester City 3-2 Leeds United

Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen

Newcastle United United 2-1 Manchester City

¿Dónde jugarán Real Madrid vs Manchester City?

El Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España será el escenario principal del partidazo entre el Real Madrid vs Manchester City por la jornada 6 de la UEFA Champions League 2025-26.