Abel Hernández, con interés en la 'U' y Cristal, confirmó dónde jugará el 2026: "Para mí, lo es todo"

Uno de los jugadores que fue observado por clubes como Universitario y Sporting Cristal fue Abel Hernández. Cada una de las instituciones tuvo contacto con el delantero uruguayo de 35 años para que sea su flamante refuerzo del 2026, por lo que ahora el ex Liverpool FC de Montevideo confirmó su nuevo destino a partir de enero.

Abel Hernández confirmó su nuevo club para el 2026

Recientemente, Abel Hernández brindó una entrevista al programa "El Espectador" de Uruguay. No solo quiso comentar sobre su paso en Liverpool FC de Montevideo, sino que confirmó a todo el país dónde jugará de cara a la temporada 2026, ¿Universitario o Sporting Cristal?

Pese a tener estas ofertas del exterior, Hernández anunció que llegó a un acuerdo con Peñarol de Uruguay, luego de que sea uno de los clubes que mayor intención de ficharlo tuvo, así como el mismo deseo del atacante de 35 años. Indicó que ambas partes se pusieron de acuerdo rápidamente, ya que existía la predisposición de tener un arreglo antes de las fiestas navideñas.

"Mi primer contacto con gente de Peñarol fue el 5 de diciembre. A pesar de los rumores antes de la semifinal, no habían hablado conmigo hasta ese momento. Fue una charla breve con Diego Aguirre. Los dos amamos a Peñarol y nos pusimos de acuerdo muy rápido. Estar en Peñarol para mi lo es todo. Me propuse disfrutarlo con mis hijos. Llego con esa mentalidad al club. Creo que después de este año de continuidad no voy a tener ningún tipo de problema. Pero hablaremos con la sanidad de Peñarol y el cuerpo técnico a ver cual es el mejor plan para mí. La Copa Libertadores me genera mucha expectativa. Nunca la pude jugar con Peñarol, va a ser la primera vez. Pedí la 11 en Peñarol porque fue el primer número que usé cuando llegué de Central Español y quedó libre", declaró Abel Hernández al programa "El Espectador" de Uruguay.

(VIDEO: El Espectador)

¿En qué clubes jugó Abel Hernández?

Central Español

Peñarol

US Palermo

Hull City

CSKA Moscú

Al Ahli SC

Internacional

Fluminense

San Luis

Rosario Central

Liverpool FC

Valor de mercado de Abel Hernández

Según el portal "Transfermarkt", Abel Hernández tiene un valor de mercado de 200 mil euros a sus 35 años de edad. El mejor registro del delantero uruguayo fue en la temporada 2014 con Hull City de Inglaterra, en el que tuvo una cifra de 8 millones de euros.