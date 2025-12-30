¡Oficial! Alianza Lima rompe el mercado y anuncia el fichaje de Federico Girotti: "Bienvenido"
Alianza Lima piensa en grande para la temporada 2026 y ya oficializó la contratación de Federico Girotti, delantero argentino que llega procedente de Talleres.
¿El jale del año? A través de sus canales oficiales, Alianza Lima anunció el flamante fichaje de Federico Girotti, delantero argentino que llega procedente del Talleres de Córdoba. A continuación conoce más detalles sobre este traspaso que remece el mercado de la Liga 1 2026.
El artillero de 26 años firmó por las próximas tres temporadas (hasta 2028) y deberá competir con Paolo Guerrero y Luis Ramos por un lugar en la ofensiva del cuadro 'íntimo'.
Recordemos que el elenco victoriano compró el 50% del pase de Girotti y aunque no se dio detalles sobre el monto que se pagó, la operación se habría cerrado en alrededor de 1,6 millones de dólares.
Video: Club Alianza Lima.
"Un nuevo reto. Un nuevo desafío. ¡Bienvenido a Alianza Lima, Federico Girotti. El camino empieza hoy", es el mensaje con el que se anunció la incorporación del nuevo atacante en las redes sociales del club blanquiazul.
En la temporada 2025, Girotti apenas pudo marcar cuatro goles con Talleres y dos de ellos fueron justamente ante Alianza Lima, en aquel partido que terminó con derrota de 3-2 de la 'T' en Matute por Copa Libertadores.
Federico Girotti enfrentando a Alianza Lima en Matute. Foto: Andina.
Federico Girotti: trayectoria profesional
Federico Girotti fue formado en River Plate, club con el que debutó profesionalmente en 2019. También ha defendido a San Lorenzo y como ya se sabe, su último equipo fue Talleres.
Fichajes confirmados de Alianza Lima para 2026
- Luis Ramos
- Jairo Vélez
- Cristian Carbajal
- D’Alessandro Montenegro
- Alejandro Duarte
- Federico Girotti
