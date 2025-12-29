Figura se fue de Alianza al clásico rival y ahora Universitario oficializó su salida: "Gracias"
Alianza Lima en su momento y ahora Universitario de Deportes decidieron no renovarle el contrato a una figura importante del club que juega como mediocampista.
Universitario de Deportes hizo oficial la salida de una figura importante del club que anteriormente también había salido de Alianza Lima para irse al cuadro merengue. Estamos hablando de la mediocampista nacional, Sandra Arévalo, a quien los de Ate le agradecieron por su paso en la escuadra.
Volante se fue de Alianza Lima a Universitario y ahora el club merengue también anunció su salida
A través de sus redes sociales, Universitario Femenino anunció la salida de Arévalo tras llegar al club en 2024, luego de un gran paso por Alianza, donde se coronó campeona en 2022.
"Agradecemos el profesionalismo y compromiso de Sandra Arévalo, quien continuará su carrera en el exterior. ¡Éxitos en tus futuros retos!", se puede leer en el Twitter del club crema.
Esta salida se da luego de que Universitario de Deportes no lograra ganar el título nacional ante su clásico rival, Alianza, al final del 2025.
Universitario de Deportes anunció la salida de Sandra Arévalo, exjugadora de Alianza Lima.
De esta manera, Sandra Árevalo no logró salir campeona con Universitario en sus dos años de carrera (2024-2025), pero tiene en su trayectoria haber jugado la Copa Libertadores con el club Alianza Lima.
Clubes de Sandra Arévalo
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario de Deportes
Sandra Arévalo en la selección peruana
Además, forma parte de la selección peruana, donde es habitualmente convocado en la absoluta, pero también destacó en la Sub-17 y Sub-20.
