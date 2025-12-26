Sporting Cristal va con todo por figura de Universitario y la selección peruana: "Órbita"

Sporting Cristal quiere ser el total protagonista de la Liga 1 y es por eso que está enfocado al 100% en jalar futbolistas que le sumen y hagan soñar a la hinchada con el título nacional. De la misma forma, el elenco femenino del club también está siguiendo el mismo procedimiento con sus fichajes y desea contar con una jugadora de Universitario de Deportes: Estamos hablando de Silvana Alfaro.

Sporting Cristal desea el fichaje de figura de Universitario y la selección peruana

Según informó la periodista de Ovación, Lucina Aparicio, la arquera Silvana Alfaro es del interés de Cristal para reforzar el arco la próxima temporada de la Liga Femenina 2026. "En órbita celeste", se lee en la publicación de la comunicadora.

Silvana Alfaro en Universitario

Cabe mencionar que Alfaro es el actual guardameta de Universitario y desde su llegada en 2022, procedente de Racing de Argentina, ayudó a que el club crema salga campeón en 2023 ante Alianza Lima, quienes buscaban el tricampeonato.

Además, fue clave y debido a su gran actuación en el arco, la también jugadora de la selección peruana hizo que las 'Leonas' se proclamaran campeonas del Torneo Clausura 2025.

Sporting Cristal desea a Silvana Alfaro, jugadora de Universitario de Deportes y la selección peruana.

En la actualidad, su futuro no estaría tan alejado del fútbol peruano, ya que Sporting Cristal está analizando hacerse con su fichaje de cara a la Liga Femenina 2026.

Silvana Alfaro en la selección peruana

Alfaro ha logrado ser considerada una de las mejores arqueras del fútbol nacional, por lo que ha representado a la selección peruana en las divisiones Sub-17, Sub-20 y en la selección mayor o absoluta.