Oficial: Sporting Cristal anunció la firma de destacada figura tras jugar en Estados Unidos

Sporting Cristal busca cambiar la imagen que ha venido dando en las últimas temporadas. Luego de haberse quedado nuevamente sin el título, empezó un proceso de reestructuración en su plantel y busca nuevos refuerzos en el mercado. En medio de ese panorama, el club emocionó a sus hinchas anunciando la firma de contrato de una figura que jugó en Estados Unidos.

Sporting Cristal anunció la firma de figura tras jugar en Estados Unidos

En esta oportunidad nos referimos a la delegación femenina de Sporting Cristal que viene preparando su plantel para poder disputar la siguiente edición de la Liga Femenina, luego de haber perdido en semifinales en esta temporada. En ese contexto, la directiva sabe que debe potenciar su plantilla para buscar el título e impedir el tricampeonato de Alianza Lima.

Por ello, han empezado con la búsqueda de nuevos fichajes y algunas renovaciones en el mercado de pases, siendo una de ellas la renovación de la futbolista Ivanna Gutiérrez. El club anunció la noticia mediante sus canales oficiales y destacaron que este nuevo vínculo es por un año.

Ivanna Gutiérrez renovó contrato con Sporting Cristal para la Liga Femenina 2026.

"¡Seguimos apostando por nuestra cantera! Ivanna Gutiérrez amplía su vínculo por 1 año para seguir aportando desde la defensa", fue el mensaje que dejó el club anunciando la continuidad de la futbolista.

Gutiérrez es canterana de Sporting Cristal y jugó esta temporada en las filas de Grand Canyon Women’s Soccer de Estados Unidos. De esta forma, la escuadra rimense busca seguir contando con su talento en la defensa, además de que se trata de una jugadora con gran proyección y que ya integró las divisiones menores de la selección peruana.

Fichajes de Sporting Cristal

En los últimos días, Sporting Cristal ha venido anunciando a sus primeras incorporaciones para la siguiente temporada, tales como Jhosely Gamarra, Alessia Sanhelli, Tamara Alves, Thayla Sousa y Giovana Soares. La escuadra bajopontina busca apoyarse en el talento de estas futbolistas y poder encaminarse al título nacional.