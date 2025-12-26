Oficial: Sporting Cristal anunció la vuelta de futbolista que estuvo en la selección peruana

Sporting Cristal irá por su revancha en el 2026, pero no solo en su equipo mayor, sino también en la Liga Femenina, donde el plantel bajopontino sabe que necesita cortar con una sequía de títulos. En ese contexto, ahora la institución de La Florida hizo oficial la contratación de una figura de la selección peruana.

Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de volante nacional para el 2026

Mediante sus redes sociales, Sporting Cristal Femenino confirmó el fichaje de la mediocampista Jhosely Gamarra por todo el 2026, procedente de FC Killas. El cuadro cervecero viene potenciando su plantel con elementos que marcaron una importante etapa en el club. Precisamente su último año en el conjunto celeste fue en 2022.

"Nuestra canterana regresa al Rímac para sumar y conseguir los objetivos de la próxima temporada. ¡Bienvenida de vuelta a casa, Jhosely Gamarra", señaló el elenco rimense en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Jhosely Gamarra y su paso en la selección peruana femenina

La futbolista de 23 años destaca por su experiencia en la selección peruana femenina. En el 2022, la joven volante participó del Sudamericano de la categoría que se jugó en tierras chilenas.

Previamente, la ex Universitario de Deportes también formó parte de amistosos internacionales con la 'Blanquirroja'. Asimismo, tuvo protagonismo en la Sub 17 y Sub 20.

Jhosely Gamarra estuvo en la selección peruana femenina/Foto: Instagram

Sporting Cristal viene anunciando nuevos refuerzos para la Liga Femenina 2026

Además de Jhosely Gamarra, Sporting Cristal Femenino concretó los fichajes de Alessia Sanhelli, Thamara Alves, Thayla Sousa y Giovana Soares. Las tres últimas figuras son las grandes novedades de nacionalidad brasileña en el equipo que lidera la estratega, Vivian Ayres.