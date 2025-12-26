- Hoy:
Ex Real Oviedo de España expresó su emoción por firmar con Universitario: "Nos vemos pronto"
Exfigura de Real Oviedo de España no ocultó su emoción por firmar con Universitario por todo el 2026. Los cremas se refuerzan para el torneo local y Libertadores.
Volver a caer en la final de la Liga Femenina ante Alianza Lima, llevaron a Universitario a tomar importantes medidas de cara a la próxima temporada. Uno de los primeros movimientos que realizaron las 'Leonas' fue cambiar de entrenador.
Además, los cremas impactaron tras anunciar el regreso de Stephanie Lacoste. 'Fefa' es una referente en Universitario y en sus redes sociales expresó su emoción por volver a su 'casa'.
"Uno siempre regresa donde fue feliz. ¡Gracias por la confianza! Nos vemos pronto cremas... Y Dale 'U'", expresó la seleccionada uruguaya que pasó por importantes clubes, como Real Oviedo de España
'Fefa' feliz por volver a Universitario de Deportes.
Para la temporada 2025, 'Fefa' decidió dejar Universitario para firmar con Internacional de Porto Alegre. En su estadía en el conjunto brasileño se consolidó como una pieza clave.
Los equipos de 'Fefa' Lacoste
- Bella Vista (Uruguay)
- River Plate (Uruguay)
- Club Olimpia (Paraguay)
- Sportivo Limpeño (Paraguay)
- Independiente Santa fe (Colombia)
- Peñarol (Uruguay)
- Libertad (Paraguay)
- F.C. Limalicao (Portugal)
- Sol de América (Paraguay)
- Real Oviedo (España)
- Universitario (Perú)
- Internacional (Brasil)
Universitario feliz por el regreso de Stephanie Lacoste
Stephanie Lacoste tendrá su segunda etapa en Universitario, club donde ganó la Liga Femenina. En su página web, el cuadro estudiantil indicó que 'Fefa' representa los valores de la institución.
Stephanie Lacoste posando con la camiseta de Universitario.
"Su regreso para 2026 representa no solo un refuerzo de gran jerarquía, sino también la renovación de un vínculo con una jugadora que encarna los valores de garra, liderazgo y pasión que caracterizan a Universitario de Deportes", señaló.
