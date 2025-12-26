Oficial: Universitario anuncia el fichaje de integrante de la selección uruguaya para ganar el título

Universitario de Deportes pretende armar un plantel de lujo para afrontar la temporada 2026, año en el que el club también tendrá participación internacional en la Conmebol Libertadores Femenina. Por ese motivo, la institución merengue viene potenciando su plantel con destacados refuerzos y ahora anunciaron el retorno de una figura extranjera.

Universitario anunció a figura de la selección uruguaya

Nos referimos a Stephanie Lacoste. Mediante sus redes sociales, Universitario Femenino hizo oficial la incorporación de la experimentada defensora charrúa por todo el 2026. De esta forma, el cuadro que ahora es dirigido por el técnico chileno Carlos Véliz, refuerza la zaga crema con un refuerzo de gran nivel.

"Stephanie Lacoste está de regreso para liderar a nuestras Leonas. ¡Por más historia juntos, Fefa!", indicó el club en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Su vuelta a Ate se da procedente de Internacional de Porto Alegre donde estuvo la última temporada.

Universitario anunció la vuelta de Stephanie Lacoste

Lacoste Gularte ya sabe lo que es salir campeona con Universitario de Deportes. En el año 2023, la uruguaya fue pieza fundamental para que las 'Leonas' sumen un nuevo título en su palmarés y ahora está dispuesta a ayudar al elenco merengue con la misión de conseguir el objetivo en el 2026.

'Fefa' Lacoste es habitual seleccionada uruguaya

Tan solo este 2025, la popular 'Fefa' demostró su liderazgo en el cuadro brasileño donde tuvo protagonismo en el Campeonato Brasileirão Feminino A1 y Gauchão Feminino. Mientras tanto, de cara a la siguiente campaña, la zaguera de talla internacional buscará seguir dejando huella en el club, ahora con una nueva etapa.