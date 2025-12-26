0

¿Llega a Universitario? Independiente del Valle negocia salida de su figura: "Claudio Spinelli..."

Tras la salida de Javier Rabanal, se conoció que Independiente del Valle negocia formalmente con un destacado club por el goleador argentino, Claudio Spinelli.

Solange Banchon
Independiente del Valle negocia con destacado club por el fichaje de Claudio Spinelli
Independiente del Valle negocia con destacado club por el fichaje de Claudio Spinelli | Independiente del Valle
COMPARTIR

Ante la inminente salida de Federico Girotti. Talleres de Argentina activó el plan B y uno de los futbolistas que aparece en órbita es el delantero Claudio Spinelli. El 'Matador' no quiere quedarse atrás, por ello, irá con todo para tratar de incorporar a su plantel al goleador extranjero que fue pretendido por Universitario de Deportes.

Universitario emociona a hinchas con el posible regreso de figura que juega en Brasil

PUEDES VER: Universitario se ilusiona con el fichaje de futbolista que tiene contrato con Inter: "Libertadores"

Independiente del Valle negocia salida de su principal figura

De acuerdo a la información que brindó el periodista Germán García Grova en sus redes sociales, el cuadro 'Albiazul' ya presentó una oferta formal para tratar de lograr el fichaje del atacante de talla internacional.

"Exclusivo. Talleres negocia formalmente por Claudio Spinelli. Independiente del Valle de Ecuador tiene en su poder una propuesta para desprenderse del goleador", indicó en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Claudio Spinelli

Talleres va por el fichaje de Claudio Spinelli para el 2026/Foto: X

¿Cómo le fue a Claudio Spinelli en Independiente del Valle este 2025?

Spinelli viene de consagrarse como campeón con el 'Matagigantes' en la LigaPro 2025. Esta temporada, el goleador jugó 51 compromisos considerando el torneo local, Copa Ecuador, Copa Conmebol y Copa Sudamericana, además, evidenció su gran presente futbolístico luego de marcar 28 anotaciones y brindar 2 asistencias.

La directiva confía en poder reforzar su delantera con el máximo artillero de la Serie A de Ecuador, quien podría volver a Argentina para la temporada 2026. Antes, defendió las camisetas de Tigre, San Martín (SJ), Argentinos Jrs, Gimnasia y Lanús.

Valor en el mercado de Claudio Spinelli

Transfermarkt, portal que se especializa en la venta de futbolistas en todo el mundo refiere que hoy en día, Claudio Spinelli permanece tasado en 2 millones de euros en el mercado de pases.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Cecilio Waterman es anunciado oficialmente en club verdugo de Sporting Cristal: "Único campeón"

  2. Partidos de hoy, viernes 26 de diciembre: programación, horario y dónde ver fútbol

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano