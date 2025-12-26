- Hoy:
¿Llega a Universitario? Independiente del Valle negocia salida de su figura: "Claudio Spinelli..."
Tras la salida de Javier Rabanal, se conoció que Independiente del Valle negocia formalmente con un destacado club por el goleador argentino, Claudio Spinelli.
Ante la inminente salida de Federico Girotti. Talleres de Argentina activó el plan B y uno de los futbolistas que aparece en órbita es el delantero Claudio Spinelli. El 'Matador' no quiere quedarse atrás, por ello, irá con todo para tratar de incorporar a su plantel al goleador extranjero que fue pretendido por Universitario de Deportes.
Independiente del Valle negocia salida de su principal figura
De acuerdo a la información que brindó el periodista Germán García Grova en sus redes sociales, el cuadro 'Albiazul' ya presentó una oferta formal para tratar de lograr el fichaje del atacante de talla internacional.
"Exclusivo. Talleres negocia formalmente por Claudio Spinelli. Independiente del Valle de Ecuador tiene en su poder una propuesta para desprenderse del goleador", indicó en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Talleres va por el fichaje de Claudio Spinelli para el 2026/Foto: X
¿Cómo le fue a Claudio Spinelli en Independiente del Valle este 2025?
Spinelli viene de consagrarse como campeón con el 'Matagigantes' en la LigaPro 2025. Esta temporada, el goleador jugó 51 compromisos considerando el torneo local, Copa Ecuador, Copa Conmebol y Copa Sudamericana, además, evidenció su gran presente futbolístico luego de marcar 28 anotaciones y brindar 2 asistencias.
La directiva confía en poder reforzar su delantera con el máximo artillero de la Serie A de Ecuador, quien podría volver a Argentina para la temporada 2026. Antes, defendió las camisetas de Tigre, San Martín (SJ), Argentinos Jrs, Gimnasia y Lanús.
Valor en el mercado de Claudio Spinelli
Transfermarkt, portal que se especializa en la venta de futbolistas en todo el mundo refiere que hoy en día, Claudio Spinelli permanece tasado en 2 millones de euros en el mercado de pases.
