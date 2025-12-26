0

Universitario se ilusiona con el fichaje de futbolista que tiene contrato con Inter: "Libertadores"

¡Atención! Universitario de Deportes tiene el deseo de reforzar su plantel con una destacada figura extranjera que pertenece a Internacional de Brasil.

Solange Banchon
Universitario emociona a hinchas con el posible regreso de figura que juega en Brasil
Universitario emociona a hinchas con el posible regreso de figura que juega en Brasil | Composición: Líbero
Universitario de Deportes no solo quiere destacar en la Liga 1, ya que en sus demás categorías, el equipo crema apunta a ser protagonista y conformar un buen plantel. Bajo ese escenario, se conoció que el club no pierde las esperanzas en volver a contar con una importante figura extranjera que se ganó el corazón de la hinchada merengue.

Universitario se ilusiona con el fichaje de figura de Inter de Brasil

Stephanie Lacoste, futbolista de la selección uruguaya dejó las filas de la 'U' a finales del 2024, para convertirse en flamante refuerzo de Internacional de Brasil. En ese sentido, luego de finalizar la Liga Femenina 2025, surgió el rumor de que posiblemente la defensora pueda volver a Ate el 2026. ¿Qué se sabe al respecto?

Fefa Lacoste

Fefa Lacoste hizo historia en Universitario de Deportes

Fabrizio Acerbi, gerente de Universitario Polideportivo brindó una entrevista con 'Tribuna Crema' en donde señaló que, la uruguaya siempre va a tener las puertas abiertas para el momento en el que decida retornar al conjunto estudiantil, sin embargo, por ahora resulta complicado pues aún tiene vínculo con el 'Colorado'.

"Fefa tiene contrato con el Inter actualmente. Por lo que ella consiguió acá en algún momento va a volver, no sé si para la Libertadores, en dos años, en tres, o en cuatro", expresó el directivo crema.

Cabe recordar que, la experimentada zaguera charrúa hizo historia en la 'U' después de permanecer por casi 2 temporadas. En el 2023 Lacoste se proclamó como campeona de la Liga Femenina tras tener una destacada campaña en el campeonato local con las 'Leonas'. De otro lado, a lo largo del 2025, se consolidó como pieza clave en el cuadro de Porto Alegre.

Trayectoria profesional de 'Fefa' Lacoste:

  • Bella Vista de Uruguay
  • River Plate de Uruguay
  • Club Olimpia de Paraguay
  • Sportivo Limpeño de Paraguay
  • Independiente Santa Fe de Colombia
  • Peñarol de Uruguay
  • Libertad de Paraguay
  • FC Famalicao de Portugal
  • Sol de América de Paraguay
  • Real Oviedo de España
  • Universitario de Perú
  • Internacional de Brasil

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

