¿Regresa a Universitario? Rodrigo Ureña no es oficializado en Millonarios y revelan inédita verdad
Rodrigo Ureña vive una incertidumbre al no ser anunciado de manera oficial en Millonarios, por lo que seguidores de Universitario han tomado conocimiento de inédita verdad.
Universitario de Deportes cerró el 2025 de manera apoteósica con el tricampeonato en la Liga 1. No obstante, luego de la euforia en la afición crema, llegaron duras noticias como la salida de Rodrigo Ureña a Millonarios. Cuando se aguardaba el anuncio oficial por parte del combinado 'cafetero', se ha revelado un hecho inédito que genera incomodidad en el volante chileno.
Según pudo informar el periodista Wilmer Robles, desde Millonarios tienen todo listo en cuanto a documentación y monto económico para el traspaso de Rodrigo Ureña en este mercado de pases 2026. Sin embargo, Universitario viene retrasando esta operación al no pagarle al volante chileno lo que corresponde en base a su contrato.
"El club ya tiene todo acordado y formalizado en lo económico, y solo espera el OK de la 'U' para anunciar la contratación. Sin embargo, lo que viene trabando la operación es que Universitario de Deportes le comunicó al volante chileno que no está dispuesta a pagarle lo que le corresponde según el contrato firmado en 2023. Ahí está la demora en las posiciones", informó el periodista en su cuenta de 'X'.
Rodrigo Ureña es tricampeón con Universitario de Deportes.
Este tema genera mucha incomodidad por parte de Rodrigo Ureña y su entorno, quien sabe que los tiempos no perdonan en cuanto a las negociaciones de cara a una próxima temporada. Resta que se llegue a un acuerdo entre jugador y club para que el mediocampista se desligue de los cremas e inicie una nueva aventura en Colombia.
¿Cuánto pagó Millonarios por Rodrigo Ureña?
Según las últimas informaciones, Millonarios puso un monto de 250 mil dólares por el traspaso de Rodrigo Ureña en este mercado de pases. Este monto fue aceptado por la institución crema, acordando la modalidad de cancelación para beneficio de los equipos. No obstante, ahora toca resolver la cifra económica que exige el volante chileno.
Valor de mercado de Rodrigo Ureña
Según el portal "Transfermarkt", Rodrigo Ureña tiene un valor de mercado de 800 mil euros a sus 32 años de edad. El volante chileno ha vivido su mejor versión con los cremas, logrando una cifra récord de 850 mil en la temporada 2023.
