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Partidos Liga Peruana de Vóley: programación y horario de la vuelta de cuartos de final

El sábado 17 y domingo 18 se jugarán los partidos de vuelta de la Liga Peruana de Vóley. Revisa los horarios y dónde ver cuartos de final.

    Sandra Morales
    Programación de los partidos de vuelta de la Liga Peruana de Vóley
    Programación de los partidos de vuelta de la Liga Peruana de Vóley | FOTO: LIBERO
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    La Liga Peruana de Vóley temporada 2025-26 está llegando a su etapa de final. Este sábado y domingo se programó para que se jueguen los partidos de vuelta de cuartos de final. Uno de los duelos más esperados es el enfrentamiento entre Universitario vs Regatas Lima. El perdedor quedará sin chances de soñar con el título.

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    Partidos Liga Peruana de Vóley

    Este sábado y domingo se disputarán los duelos de vuelta de cuartos de final y aquí te contamos la fecha y hora de cada encuentro.

    Sábado 17

    • 4:45 p. m. San Martín vs Circolo - TV, WEB y APP
    • 6:45 p. m. Universitario vs Regatas Lima - TV, WEB y APP

    Domingo 18

    • 3:00 p. m. Atenea vs Géminis - TV, WEB y APP
    • 4:45 p. m. Alianza Lima vs Soan - TV, WEB y APP

    Liga Peruana de Vóley: cruces confirmados

    • Alianza Lima o D. Soan vs Géminis o Atenea
    • San Martín o Circolo vs Universitario o Regatas
    • Ganador P1 vs Ganador P4
    • Ganador P2 vs Ganador P3
    • Finalista 1 vs Finalista 2

    ¿Cómo se juegan los cuartos de final?

    Si una serie queda igualada, se tendrá que definir en un extra game, que es el partido de desempate, para definir a los equipos que clasificarán a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Recordemos que todas las transmisiones son mediante el canal 2: Latina TV.

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    Sandra Morales
    AUTOR: Sandra Morales

    Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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