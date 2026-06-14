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Davies, figura de Canadá en el Mundial 2026, encaró a hincha que llevaba su camiseta: "Déjame ver..."

El defensor del Bayern Múnich caminaba por las calles de Toronto cuando, de pronto, se le acercó un hincha que llevaba su camiseta.

Antonio Vidal
Alphonso Davies se acerco a hincha que llevaba su camiseta. Foto: composición Líbero
Alphonso Davies se acerco a hincha que llevaba su camiseta. Foto: composición Líbero
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¡Insólito momento! Alphonso Davies, una de las figuras del Bayern Múnich, se encuentra actualmente disputando el Mundial 2026, donde Canadá, país al que representa, es una de las sedes junto con Estados Unidos y México. Mediante una historia publicada en sus redes sociales, el jugador se mostró caminando por las calles de Toronto, donde se encontró con simpatizantes de su selección.

No obstante, lo que más llamó la atención del lateral izquierdo fue que varios de ellos llevaban camisetas con su nombre. Por ello, no dudó en tomárselo con humor, ya que, a pesar de estar rodeado por esas personas, no fue reconocido, incluso después de haber hablado directamente con una de ellas.

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Alphonso Davies encaró a hincha que llevaba su camiseta

En el video, se puede ver cómo el defensor se sorprende al ver personas con su nombre e incluso llega a decir: “Wow, que gran camiseta”, tomándoselo con gran carisma.

Sin embargo, esto no quedó ahí. Davies se encontró con otro hincha, al que se le acercó para hablarle. “Me encanta tu camiseta, déjame ver que nombre te pusiste atrás”, le dijo el jugador del Bayern al hincha, quien procedió a enseñársela. No obstante, llamó la atención que este seguidor no lo reconociera, lo que generó un momento gracioso para el defensor.

Próximos partidos de Canadá

  • 18 de junio | Canadá vs. Catar | 5.00 p. m.
  • 24 de junio | Suiza vs. Canadá | 2.00 p. m.
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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