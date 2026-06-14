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Periodista sorprendió al usar figuras Panini para reconocer a jugadores de Japón en el Mundial 2026

Se viralizó un video en el que un periodista internacional asiste al entrenamiento de la selección japonesa con sus figuras Panini en mano.

Antonio Vidal
Periodista sorprendió al usar figuras Panini para reconocer jugadores japoneses.Foto: composición Líbero/Claro Sports
Periodista sorprendió al usar figuras Panini para reconocer jugadores japoneses.Foto: composición Líbero/Claro Sports
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Los Mundiales siempre reúnen a selecciones de diferentes partes del mundo y, en muchas ocasiones, tanto aficionados como periodistas no llegan a conocer a todas las figuras de cada país. En ese sentido, el Mundial 2026 no ha sido la excepción, pues un periodista internacional acudió a los entrenamientos de Japón con figuras Panini en las manos.

¿La razón? Según explicó el propio hombre de prensa, utiliza las estampas para reconocer a los futbolistas y poder identificarlos cuando les realice entrevistas en la zona mixta.

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Periodista sorprendió al usar figuras Panini para reconocer a jugadores de Japón en el Mundial 2026

El video se volvió viral, pues nadie esperaba que un periodista utilizara las figuras del álbum del Mundial para reconocer a las estrellas del elenco nipón. Sin embargo, tras ser consultado, respondió.

Video: Claro Sports

Entonces traemos aquí todas las estampitas de Panini de la selección de Japón. Mira como se ve el rubio aquel. Ahí está su nombre, Ayumu Seko. Y luego ahí estamos con el Suzuki, mira, ando buscando el Suzuki a ver quién es. pero ya por lo menos cuando vaya a la zona mixta ya sé a quiénes son a los que les voy a preguntar”, dio a conocer el periodista.

¿Cuándo juega Japón?

Japón tendrá su cita mundialista este domingo 14 cuando se enfrente a Países Bajos, en lo que será el inicio del Grupo F. Este encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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