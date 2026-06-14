Los Mundiales siempre reúnen a selecciones de diferentes partes del mundo y, en muchas ocasiones, tanto aficionados como periodistas no llegan a conocer a todas las figuras de cada país. En ese sentido, el Mundial 2026 no ha sido la excepción, pues un periodista internacional acudió a los entrenamientos de Japón con figuras Panini en las manos.

¿La razón? Según explicó el propio hombre de prensa, utiliza las estampas para reconocer a los futbolistas y poder identificarlos cuando les realice entrevistas en la zona mixta.

Periodista sorprendió al usar figuras Panini para reconocer a jugadores de Japón en el Mundial 2026

El video se volvió viral, pues nadie esperaba que un periodista utilizara las figuras del álbum del Mundial para reconocer a las estrellas del elenco nipón. Sin embargo, tras ser consultado, respondió.

Video: Claro Sports

“Entonces traemos aquí todas las estampitas de Panini de la selección de Japón. Mira como se ve el rubio aquel. Ahí está su nombre, Ayumu Seko. Y luego ahí estamos con el Suzuki, mira, ando buscando el Suzuki a ver quién es. pero ya por lo menos cuando vaya a la zona mixta ya sé a quiénes son a los que les voy a preguntar”, dio a conocer el periodista.

¿Cuándo juega Japón?

Japón tendrá su cita mundialista este domingo 14 cuando se enfrente a Países Bajos, en lo que será el inicio del Grupo F. Este encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana).