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¡Bombazo! Aldo Corzo lo desapareció y ahora fichará por Al-Hilal de la Liga Árabe

Futbolista fue desaparecido del campo por Aldo Corzo y ahora dio un batacazo en el mercado tras acercarse a Al-Hilal.

Francisco Esteves
Aldo Corzo lo desapareció y ahora fichará por Al-Hilal.
Aldo Corzo lo desapareció y ahora fichará por Al-Hilal.
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Hay batacazo en el mercado de fichajes. Un conocido futbolista, que fue humillado por Aldo Corzo en el terreno de juego, está a punto de cerrar un acuerdo con Al-Hilal de la Liga Árabe, competición donde actualmente juegan estrellas como Cristiano Ronaldo. Te contamos todos los detalles.

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De acuerdo al medio L’Équipe de Francia, un elemento destacado a nivel mundial, con origen sudamericano, es pretendido por el gigante asiático y todo está encaminado para que dentro de las siguientes horas se haga el anuncio oficial. Nos referimos al colombiano Luis Díaz.

Resulta que el delantero del Bayern Múnich está a nada de dejar la Bundesliga de Alemania ante una oferta del Al-Hilal por 70 millones de euros, club donde jugó Neymar hasta hace unos meses. El atacante ‘cafetero’ ya le dio el “sí” al club árabe y únicamente falta que los de Baviera acepten la transferencia, por lo que se vienen horas cruciales.

Luis Diaz

Luis Diaz con Colombia.

Aldo Corzo anuló a Luis Díaz

Como muchos recordarán, en el 2022 la selección peruana enfrentó a Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias al Mundial de Qatar. En aquel momento el delantero ya era una estrella a nivel global y, por ello, en nuestro país había mucho miedo por lo que pudiera hacerle a nuestra defensa.

No obstante, en una tarde mágica, Aldo Corzo hizo que Luis Díaz desaparezca totalmente del campo de juego y no tuvo ni una sola ocasión de gol. Ello fue muy aplaudido por el comando técnico de Ricardo Gareca y hasta el día de hoy la hinchada lo recuerda como uno de los mejores partidos de nuestro lateral.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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