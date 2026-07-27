¡Bombazo! Aldo Corzo lo desapareció y ahora fichará por Al-Hilal de la Liga Árabe
Futbolista fue desaparecido del campo por Aldo Corzo y ahora dio un batacazo en el mercado tras acercarse a Al-Hilal.
Hay batacazo en el mercado de fichajes. Un conocido futbolista, que fue humillado por Aldo Corzo en el terreno de juego, está a punto de cerrar un acuerdo con Al-Hilal de la Liga Árabe, competición donde actualmente juegan estrellas como Cristiano Ronaldo. Te contamos todos los detalles.
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De acuerdo al medio L’Équipe de Francia, un elemento destacado a nivel mundial, con origen sudamericano, es pretendido por el gigante asiático y todo está encaminado para que dentro de las siguientes horas se haga el anuncio oficial. Nos referimos al colombiano Luis Díaz.
Resulta que el delantero del Bayern Múnich está a nada de dejar la Bundesliga de Alemania ante una oferta del Al-Hilal por 70 millones de euros, club donde jugó Neymar hasta hace unos meses. El atacante ‘cafetero’ ya le dio el “sí” al club árabe y únicamente falta que los de Baviera acepten la transferencia, por lo que se vienen horas cruciales.
Luis Diaz con Colombia.
Aldo Corzo anuló a Luis Díaz
Como muchos recordarán, en el 2022 la selección peruana enfrentó a Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias al Mundial de Qatar. En aquel momento el delantero ya era una estrella a nivel global y, por ello, en nuestro país había mucho miedo por lo que pudiera hacerle a nuestra defensa.
No obstante, en una tarde mágica, Aldo Corzo hizo que Luis Díaz desaparezca totalmente del campo de juego y no tuvo ni una sola ocasión de gol. Ello fue muy aplaudido por el comando técnico de Ricardo Gareca y hasta el día de hoy la hinchada lo recuerda como uno de los mejores partidos de nuestro lateral.
¡Vamos al Circo!
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