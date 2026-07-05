Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras ser eliminados del Mundial 2026 :"Lo intenté"

Se acabó la era de Neymar en la selección de Brasil. Tras la dolorsa eliminación del Mundial 2026 a manos de Noruega, el delantero del Santos FC anunció que se retira de la Canarinha a nivel profesional.

Tras el final del encuentro, el futbolista señaló lo siguiente: “Lo intenté. Lo intenté. Empezó aquí en el estadio Met Life y terminé aquí. Ahora se acabó”. Como se recuerda, Neymar debutó con Brasil con apenas 18 años en un partido amistoso jugado en Estados Unidos y precisamente su último duelo vistiendo la Canarinha fue este 5 de julio ante Noruega en Nueva York.

De esta manera, se termina una linda historia entre Neymar y Brasil, en el que ganó algunos títulos, pero en la que no logró conquistar ninguna Copa América ni mucho menos una Copa del Mundo.

Con la selección de Brasil, Neymar jugó un total de 130 partidos y anotó 80 goles. Debutó el 10 de agosto de 2010 ante Estados Unidos, partido en el que convirtió un tanto a los 28 minutos y que acabó con la derrota por 2-1 ante Noruega.

Neymar terminó llorando tras la eliminación de Brasil. Foto: captura/DSports

¿Qué títulos ganó Neymar con Brasil?