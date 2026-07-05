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Neymar rompe en llanto y sin consuelo tras quedar eliminado del Mundial 2026
Neymar no aguantó el dolor de la eliminación y rompió en llanto tras perder 2-1 ante Noruega por los octavos de final del Mundial 2026.
Neymar se quedó con las ganas de salir campeón del Mundial 2026 tras ser eliminado por Noruega, que lo venció 2-1 en los octavos de final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Estados Unidos. Sin embargo, lo más llamativo fue que, al término del partido, el astro brasileño rompió en llanto y quedó inconsolable.
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Neymar llora tras quedar eliminado del Mundial 2026
Neymar, que saltó al campo en el minuto 68 del encuentro frente a Noruega, lo hizo con la intención clara de conducir a la selección brasileña hacia la victoria cuando el partido aún estaba 0-0. No obstante, con el paso de los minutos, la gran figura del conjunto nórdico, Erling Haaland, apareció para firmar un doblete y comprometer a los sudamericanos.
Después de cumplirse los 90 minutos y con un tanto de penalti del astro brasileño en los instantes decisivos, Brasil se despidió del Mundial 2026, dejando una profunda tristeza entre los aficionados que viajaron a Estados Unidos para apoyar a su selección.
Sin embargo, el instante más doloroso del encuentro se produjo cuando las cámaras captaron a Neymar llorando desconsolado, tras quedarse fuera de la cita mundialista por cuarta ocasión consecutiva y sin haber logrado tampoco el título con la selección brasileña.
Brasil no gana una Copa del Mundo desde Corea y Japón 2002
Aunque el episodio más delicado volvió a ser la eliminación de Brasil en las etapas decisivas de los Mundiales, las cifras muestran que no logra conquistar el título desde Corea y Japón 2002, pese a contar con una figura excepcional como Neymar.
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