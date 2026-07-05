Alineaciones Portugal vs España: formaciones para partido de octavos del Mundial 2026

La selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, se alista para medirse con la potente España, cuyo principal referente es Lamine Yamal, el lunes 6 de julio de 2026, en los octavos de final del Mundial 2026. Ambos cuerpos técnicos trabajan ya en su mejor once, por lo que te presentamos las posibles alineaciones de este esperado encuentro.

Posible alineación de Portugal vs España

Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão.

Portugal busca clasificar ante España con Cristiano Ronaldo de figura

Posible alineación de España vs Portugal

Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.

España se enfrentará a Portugal con Lamine Yamal de figura

¿A qué hora juegan Portugal vs España?

El partido entre Portugal y España podrá verse a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). Estos son los horarios en otros países de Sudamérica:

Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.

Dónde ver Portugal vs España

El encuentro entre Portugal y España podrá verse a través de DirecTV y América TV. Asimismo, estará disponible en streaming por DGO, América TVGO y Paramount+. Más abajo, consulta también los canales de transmisión en otros países y no te pierdas este esperado duelo entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal.