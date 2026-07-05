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¡Apareció el 'Androide'! Haaland anotó de cabeza el 1-0 de Noruega ante Brasil por el Mundial 2026

Erling Haaland se impuso en el aire y convirtió el 1-0 de Noruega ante Brasil por el Mundial 2026. Los vikingos se ilusionan con clasificar a los cuartos de final.

Angel Curo
Haaland anotó de cabeza el 1-0 de Noruega ante Brasil por el Mundial 2026
Haaland anotó de cabeza el 1-0 de Noruega ante Brasil por el Mundial 2026 | Captura Dsports
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Noruega da un paso adelante para llegar a los cuartos de final del Mundial 2026. Erling Haaland fue el encargado de romper la defensa de Brasil y con un cabezazo venció al portero Alisson para poner el 1-0 en el marcador por los octavos de final.

Bruno Guimaraes no pudo convertir el primer tanto de Brasil ante Noruega.

PUEDES VER: Bruno Guimarães falló increíblemente el penal de Brasil ante Noruega por el Mundial 2026

Sobre los 79 minutos Schjelderup apareció por la banda izquierda y mandó un centro preciso para que Erling Haaland imponga sus condiciones físicas y convierta el primero del partido con una gran cabezazo. El delantero del Manchester City desató la locura en el estadio y adelantó a su selección.

Erling Haaland, Gol de Noruega

Erling Haaland marcó de cabeza el 1-0 de Noruega ante Brasil

El ‘Androide’ demuestra por qué es la máxima figura de Noruega y el máximo goleador de los vikingos en el torneo. Además, los acerca a dar el golpe para llegar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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