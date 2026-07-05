¡Apareció el 'Androide'! Haaland anotó de cabeza el 1-0 de Noruega ante Brasil por el Mundial 2026

Noruega da un paso adelante para llegar a los cuartos de final del Mundial 2026. Erling Haaland fue el encargado de romper la defensa de Brasil y con un cabezazo venció al portero Alisson para poner el 1-0 en el marcador por los octavos de final.

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Sobre los 79 minutos Schjelderup apareció por la banda izquierda y mandó un centro preciso para que Erling Haaland imponga sus condiciones físicas y convierta el primero del partido con una gran cabezazo. El delantero del Manchester City desató la locura en el estadio y adelantó a su selección.

Erling Haaland marcó de cabeza el 1-0 de Noruega ante Brasil

El ‘Androide’ demuestra por qué es la máxima figura de Noruega y el máximo goleador de los vikingos en el torneo. Además, los acerca a dar el golpe para llegar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.