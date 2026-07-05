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Bruno Guimarães falló increíblemente el penal de Brasil ante Noruega por el Mundial 2026

Vinícius se la cedió al mediocampista, quien no pudo vencer al portero Nyland. De momento, Brasil y Noruega empatan a cero.

Gary Huaman
Bruno Guimaraes no pudo convertir el primer tanto de Brasil ante Noruega.
Bruno Guimaraes no pudo convertir el primer tanto de Brasil ante Noruega. | Foto: captura/DSports
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Brasil y Noruega se enfrentaron en Nueva York por los octavos de final del Mundial 2026 y en el comienzo del primer tiempo sucedió de todo. Primero, el juez de línea anuló el tanto de Patrick Berg por una posición adelantada y después, Matheus Cunha cayó en el área. El árbitro pitó penal tras revisar las imágenes en el VAR y Guimarães erró su disparo.

Cuando muchos pensaban que el encargado de rematar la pena máxima iba a ser Vinícius Júnior, este decidió dejarle esta responsabilidad a su compañero Bruno Guimarães.

Sin embargo, para su mala suerte, la Canarinha no pudo abrir el marcador. El mediocampista del Newcastle se paró frente al balón y remató demasiado avisado al palo derecho, justo donde el portero Nyland había volado para quedarse con el esférico.

De esta manera, los dirigidos por Carlo Ancelotti se quedaron con las ganas de celebrar a los 14 minutos del primer tiempo.

Brasil vs Noruega

Bruno Guimaraes no pudo convertir el primer tanto de Brasil ante Noruega.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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