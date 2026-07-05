Bruno Guimarães falló increíblemente el penal de Brasil ante Noruega por el Mundial 2026

Brasil y Noruega se enfrentaron en Nueva York por los octavos de final del Mundial 2026 y en el comienzo del primer tiempo sucedió de todo. Primero, el juez de línea anuló el tanto de Patrick Berg por una posición adelantada y después, Matheus Cunha cayó en el área. El árbitro pitó penal tras revisar las imágenes en el VAR y Guimarães erró su disparo.

Cuando muchos pensaban que el encargado de rematar la pena máxima iba a ser Vinícius Júnior, este decidió dejarle esta responsabilidad a su compañero Bruno Guimarães.

Sin embargo, para su mala suerte, la Canarinha no pudo abrir el marcador. El mediocampista del Newcastle se paró frente al balón y remató demasiado avisado al palo derecho, justo donde el portero Nyland había volado para quedarse con el esférico.

De esta manera, los dirigidos por Carlo Ancelotti se quedaron con las ganas de celebrar a los 14 minutos del primer tiempo.