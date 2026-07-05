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Juan José Cáceres reveló qué le respondió a Mbbapé en medio del Francia vs Paraguay: "¿Me querés dar un beso?"

Juan José Cáceres, defensa de Paraguay, reveló la frase que le soltó a Kylian Mbappé, figura de Francia, cuando este le preguntó si quería darle un beso en pleno partido del Mundial 2026.

Luis Blancas
Juan José Cáceres reveló las curiosas frases que se dijeron con Kylian Mbbapé en medio del Francia vs Paraguay
Juan José Cáceres reveló las curiosas frases que se dijeron con Kylian Mbbapé en medio del Francia vs Paraguay | Foto: AP
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El duelo entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó la clasificación de los franceses, sino también una curiosa anécdota protagonizada por Kylian Mbappé y el defensor paraguayo Juan José Cáceres. El zaguero reveló el inesperado comentario que recibió del astro galo durante el partido.

Florian Balogun estará disponible para enfrentar a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

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Juan José Cáceres reveló las curiosas frases que se dijeron con Kylian Mbappé en medio del Francia vs. Paraguay

En una entrevista con TyC Sports, Cáceres recordó los constantes enfrentamientos que tuvo con el delantero del Real Madrid y explicó que no tuvo otra opción que emplearse al máximo para intentar frenarlo. "Por suerte jugaba más por el centro que por mi lado, pero le tenía que meter porque si no se me iba", comentó entre risas.

No obstante, el momento más llamativo ocurrió luego de una disputa por el balón. Según contó el defensor paraguayo, Mbappé le lanzó una frase que lo sorprendió por completo. "Me dijo: '¿Me querés dar un beso?'", relató.

Video: TyC Sports

Lejos de molestarse, Cáceres respondió con humor y siguió el juego del capitán francés. "'Y bueno, ya que estás...', le dije", recordó entre carcajadas, dejando en evidencia que el intercambio quedó como una simple anécdota dentro de la intensidad del compromiso.

Finalmente, el futbolista paraguayo también fue consultado por las declaraciones de Mbappé, quien criticó el estilo de juego de la Albirroja tras el encuentro. Sin entrar en polémicas, Cáceres defendió el planteamiento de su selección y fue contundente: "Nosotros hicimos lo nuestro", sentenció.

¿Contra quién jugará Francia en cuartos de final del Mundial 2026?

Francia se medirá con Marruecos el jueves 9 de julio, a las 3.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Boston, en Foxborough, Estados Unidos, por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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