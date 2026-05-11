¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Hilal, qué canal transmite y dónde ver Liga Profesional Saudí?

Este martes 12 de mayo, el fútbol vivirá uno de sus partidos más esperados con el enfrentamiento entre Al Nassr y Al Hilal por una nueva jornada de la Liga Saudí. El compromiso genera enorme expectativa a nivel internacional debido al reencuentro entre dos leyendas del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, quienes compartieron una época dorada en el Real Madrid.

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Hilal?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Al Nassr vs Al Hilal:

Perú, Ecuador y Colombia: 1.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 3.00 p. m.

México y Centroamérica: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Hilal EN VIVO?

El partido entre Al Nassr y Al Hilal, por la Liga Profesional Saudí, se podrá ver EN VIVO por la señal de Movistar Plus+ en España y por FOX Sports y DAZN.

¿Qué canal transmite el partido de Al Nassr vs Al Hilal EN VIVO?

Brasil: SporTV, BandSports, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play

Puerto Rico: FOX Deportes, NAICOM

Estados Unidos: Fox Soccer Plus, fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One

Francia: DAZN France

Italia: SportItalia, Como

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany, Sportdigital FUSSBALL

Al Nassr vs Al Hilal por la Liga Profesional Saudí

El encuentro promete emociones de principio a fin, no solo por la rivalidad entre ambos clubes, sino también por el protagonismo de figuras que siguen dejando huella en el fútbol internacional. Cristiano Ronaldo llegará con la intención de continuar ampliando su registro goleador, mientras que Benzema intentará liderar a su equipo en un duelo que podría ser clave en la recta decisiva.

La presencia de ambos delanteros vuelve a captar la atención de millones de aficionados en todo el mundo. Durante varios años fueron piezas fundamentales en el Real Madrid y conquistaron importantes títulos en Europa. Ahora, sus caminos vuelven a cruzarse en Arabia Saudita, donde continúan siendo referentes absolutos dentro y fuera del campo.