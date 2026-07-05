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FIFA anuló la tarjeta roja de Folarin Balogun y podrá jugar en el Estados Unidos vs. Bélgica

Decisión bastante controvertida. En la previa del partido entre Estados Unidos vs. Bélgica, la FIFA decidió suspender la sanción de Balogun y podrá estar disponible.

Gary Huaman
Florian Balogun estará disponible para enfrentar a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.
Florian Balogun estará disponible para enfrentar a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. | Foto: AFP
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Remezón en el Mundial 2026. En la previa del partido entre Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final de esta competición, la selección dirigida por Mauricio Pochettino acaba de recibir una noticia inesperada: la FIFA decidió dejar sin efecto la tarjeta roja a Florian Balogun y estará disponible para este cotejo.

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Recordemos que el delantero de 25 años recibió la expulsión de manera directa por una dura entrada en contra de Tarik Muharemovic en la victoria por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final.

A través de un comunicado oficial, el Comité Disciplinario de la FIFA indicó que esta decisión se basa en virtud del artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa”, por lo que la “aplicación de la suspensión automática de partidos” para Florian Balogun queda “suspendida por el periodo de un año”.

Florian Balogun

Florian Balogun fue expulsado en el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Además, el presidente Donald Trump elogió la decisión de la FIFA y escribió lo siguiente: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”.

¿Cuándo juegan Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 se jugará este lunes 6 de julio desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Lumen Field de Seattle y contará con transmisión de DIRECTV Sports, DGO, DAZN y Paramount+.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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