DT de Noruega sorprende con rotundo calificativo a Vinicius Jr por partido con Brasil: "Bailarina"

Empezaron los octavos de final del Mundial 2026 y uno de los enfrentamientos más llamativos será el partido entre Brasil y Noruega. Este compromiso enfrenta a dos naciones protagonistas y tendrá como atractivo el duelo entre Vinicius Jr. y Erling Haaland. En la previa, el DT de los vikingos sorprendió con una fuerte opinión sobre el atacante brasileño.

DT de Noruega sorprende con rotundo calificativo a Vinicius Jr

En la previa del encuentro, el entrenador de Noruega, Stale Solbakken, se pronunció ante los medios en conferencia de prensa y señaló que la selección brasileña llega como la gran favorita para pasar a la siguiente ronda, aunque su equipo no se irá sin dar batalla. En ese contexto, comparó las características de Haaland y Vinicius.

Según indicó el técnico, Erling Haaland es un jugador con un gran poderío físico y destaca por su contundencia de cara al arco. En el caso de Vinicius Junior, lo catalogó como "una bailarina".

Vinicius es el jugador más influyente de Brasil en el Mundial 2026

"Creo que si estas interesado en deportes, puedes darte cuenta de que uno (Erling Haaland) es una máquina, lo puedes ver en sus acciones y su gran físico. Y el otro (por Vinicius) es quizás como una bailarina..., que baila con el balón", señaló el estratega.

Sin embargo, lejos de tratarse de una crítica o una provocación hacia el atacante del Real Madrid, el técnico se refería a que tiene un gran talento con el balón.

Vinicius Junior vs Erling Haaland: comparativa de estadísticas

En lo que va del Mundial 2026, Vinicius Junior ha jugado todos los partidos de su selección, ha marcado cuatro goles y ha dado una asistencia, además de registrar un promedio de tres regates por partido. Esto lo convierte en el jugador más influyente de su equipo.

Por su parte, Erling Haaland ha disputado tres partidos, en los que ha convertido cinco goles y se ha consolidado como el principal arma ofensiva de los vikingos. El atacante destaca por su poderío físico y la estadística lo demuestra con un 72% de los duelos ganados, según Sofascore.