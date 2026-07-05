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Alineaciones Brasil vs Noruega: onces confirmados para partido del Mundial 2026
Brasil vs Noruega protagonizarán uno de los partidos más llamativos por los octavos de final del Mundial 2026. Conoce las alineaciones para este cotejo.
Brasil vs Noruega juegan HOY un encuentro de alto nivel que promete paralizar al mundo del fútbol. Ambas selecciones chocan por los octavos de final del Mundial 2026 y buscan seguir su camino hacia la gran final. La ‘Canarinha’ aspira a dar un golpe de autoridad, mientras que los vikingos tienen a un Erling Haaland en gran estado de forma. Conoce las alineaciones que alistan ambas escuadras.
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Alineación de Brasil
- Alisson; Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli; Rayan, Vinicius Jr. y Matheus Cunha.
Brasil tiene la misión de imponer su historia en el campo y demostrar que nunca se le puede dar por muerto. El equipo de Carlo Ancelotti llega tras lograr un agónico triunfo ante Japón en los minutos finales. No obstante, este encuentro le dejó una baja sensible: Lucas Paquetá.
Brasil se inspirará en Vinicius para poder clasificar a la siguiente ronda.
En conferencia, el estratega señaló que Gabriel Martinelli tendrá minutos desde el arranque y se ha venido entrenando como titular. Sin embargo, la selección responderá a lo que pueda hacer Vinicius Jr., el jugador más influyente del plantel, aunque los ojos estarán puestos en ver si Neymar logrará sumar minutos en el partido.
Alineación de Noruega
- Nyland; Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg, Ødegaard; Antonio Nusa, Alexander Sørloth y Erling Haaland.
Noruega ha sido uno de los equipos con mayor contundencia en todo el campeonato y uno de los más compactos, con jugadores de talla mundial. El DT Ståle Solbakken ha construido un elenco diseñado para aprovechar la calidad de Ødegaard en el centro del campo y el poderío de Haaland en la delantera.
Erling Haaland es la principal arma en ataque de Noruega en este Mundial 2026.
La fortaleza de su propuesta ofensiva, que dejó 37 goles en ocho encuentros de la fase clasificatoria europea para este Mundial, constituye su principal argumento para tratar de dar la sorpresa ante Brasil. Además, en su esquema cuentan con otros jugadores de gran nivel como Sørloth, Berge o el desequilibrante Antonio Nusa, una de las gratas apariciones del torneo.
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