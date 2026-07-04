Mbappé dio fuerte comentario contra Paraguay: "Si tienes que meter las manos en la m..."

Kylian Mbappé fue el gran protagonista de la clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial 2026, no solo por convertir el gol del triunfo ante Paraguay, sino también por el contundente mensaje que lanzó al término del encuentro. El capitán francés criticó el estilo de juego del conjunto guaraní y aseguró que su selección supo responder a la intensidad que propuso el rival.

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Kylian Mbappé, figura de Francia, dio rotundo comentario contra Paraguay

Mbappé que marcó de penal el único tanto del compromiso, reconoció que Francia esperaba un partido muy disputado y destacó la capacidad de su equipo para adaptarse a un contexto completamente diferente al habitual.

"Sabíamos el tipo de partido que íbamos a tener. Mostramos que no solo somos un equipo que juega bien al fútbol. Si hay que meter las manos en la mierda, las metemos", declaró de forma eufórica.

Kylian Mbappé también dejó una frase que rápidamente generó repercusión al referirse al planteamiento de Paraguay. "Ellos pensaban que íbamos a jugar de esmoquin. Nosotros también sabemos jugar al fútbol sucio, e incluso en ese aspecto fuimos mejores que ellos", afirmó el atacante, quien protagonizó varios encontronazos con los defensores paraguayos durante los 90 minutos.

El capitán francés sostuvo que el conjunto sudamericano buscó llevar el partido al roce constante y a las disputas físicas, aunque consideró que Francia respondió con personalidad y terminó imponiendo condiciones para quedarse con la clasificación.

¿Contra quién jugará Francia en los cuartos de final del Mundial 2026?

Francia, dirigida por Didier Deschamps, avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y ahora enfrentará a Marruecos. El encuentro entre ambas selecciones se disputará el jueves 9 de julio a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Boston, Foxborough, en Estados Unidos.