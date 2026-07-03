Paraguay vs. Francia EN VIVO por partido del Mundial 2026: a qué hora juega, dónde ver y alineaciones

Llega un partidazo entre las selecciones de Paraguay y Francia por la llave de octavos de final del Mundial 2026. Ambos elencos tienen una cita en el Estadio Filadelfia el sábado 4 de julio a las 16.00 horas de Perú (18.00 de Asunción), con transmisión de DSports, DGO, GEN y Trece.

Paraguay y Francia protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que enfrenta a la gran revelación del torneo con uno de los principales candidatos al título. La Albirroja llega impulsada por la confianza tras eliminar a Alemania en una dramática definición por penales, luego de igualar 1-1 en un encuentro en el que volvió a exhibir orden táctico, sacrificio colectivo y una enorme fortaleza mental. El equipo dirigido por Didier Deschamps avanzó con autoridad tras vencer 3-0 a Suecia y mantiene una de las ofensivas más temidas del campeonato, liderada por un inspirado Kylian Mbappé y un funcionamiento colectivo que combina velocidad, talento y eficacia en los últimos metros.

El presente futbolístico de ambas selecciones marca un contraste interesante. Paraguay ha encontrado en la solidez defensiva su principal argumento competitivo. Francia, en cambio, domina los compromisos desde la posesión y la presión alta, con numerosas ocasiones de gol gracias a la movilidad de sus atacantes y la calidad técnica de su mediocampo.

El favoritismo recae claramente en Francia por la profundidad de plantel, la experiencia internacional y el nivel mostrado durante todo el campeonato. No obstante, Paraguay ya demostró ante Alemania que las diferencias de jerarquía pueden reducirse cuando existe organización, intensidad y convicción. Los guaraníes llegan sin presión y con el impulso anímico de haber protagonizado una de las mayores sorpresas del torneo, mientras los franceses cargan con la obligación de responder a las expectativas de una candidatura al título.

Paraguay se enfrenta a Francia en el Estadio Filadelfia.

¿Cuándo juega Paraguay vs. Francia?

El partido Paraguay vs. Francia por la llave de octavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 4 de julio en el Estadio Filadelfia. Ambos elencos batallaron para llegar a esta instancia, por lo que será un choque de mucha intensidad.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Francia?

El choque Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026 empezará a las 16.00 horas de Perú (23.00 de España). A continuación, te damos a conocer los horarios en distintos países:

México: 15.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 16.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 17.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 18.00 horas

¿Dónde ver Paraguay vs Francia EN VIVO?

La transmisión del partido entre Paraguay vs Francia por los octavos de final del Mundial 2026 se verá por la señal en vivo de DSports (antes DirecTV Sports). En territorio guaraní, los canales oficiales son GEN y Trece.

Canales de transmisión para ver Paraguay vs Francia

Perú y Ecuador: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Paraguay: GEN, Trece y POPU TV.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO e Inter.

México: ViX.

España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y La 2 Cat.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Paraguay vs Francia se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026

Posibles alineaciones de Paraguay vs Francia

Paraguay: Orlando Gill, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Júnior Alonso, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Matías Galarza Fonda, Julio Enciso, Miguel Almirón y Gabriel Ávalos.

Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

Paraguay vs Francia: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Francia se perfila ampliamente como favorita para llevarse la victoria ante Paraguay en esta llave de octavos de final. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS PARAGUAY EMPATE FRANCIA Betsson 17.00 6.60 1.22 Betano 15.00 6.80 1.23 Bet365 17.00 7.00 1.17 1XBet 15.00 7.23 1.23 Doradobet 16.50 6.40 1.23

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