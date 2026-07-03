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Canadá vs Marruecos EN VIVO: alineaciones, a qué hora y dónde ver octavos del Mundial 2026

Mira la transmisión del partido entre las selecciones de Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026, este sábado 4 de julio.

Francisco Esteves
Canadá vs Marruecos EN VIVO.
Canadá vs Marruecos EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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No te pierdas el partido Canadá vs. Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio NRG de Houston, Estados Unidos. El compromiso iniciará a las 12.00 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de DirecTV para toda Latinoamérica. A continuación, te ofrecemos todos los detalles.

Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.

PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos

El cuadro norteamericano viene de eliminar por 1-0 a la selección sudafricana en los dieciseisavos de final, con una anotación de último minuto. Por su parte, Marruecos derrotó en penales a Países Bajos luego de igualar 1-1 en los 120 minutos de juego.

¿A qué hora juega Canadá vs. Marruecos?

  • México y Centroamérica: 11.00 a. m.
  • Perú: 12.00 p. m.
  • Colombia: 12.00 p. m.
  • Ecuador: 12.00 p. m.
  • Bolivia: 1.00 p. m.
  • Chile: 1.00 p. m.
  • Venezuela: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 1.00 p. m.
  • Argentina: 2.00 p. m.
  • Brasil: 2.00 p. m.
  • Paraguay: 2.00 p. m.
  • Uruguay: 2.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Marruecos?

La transmisión del partido entre Canadá vs. Marruecos será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro del Mundial 2026 totalmente online mediante DGO, si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

¿En qué canal ver Canadá vs. Marruecos?

  • Perú: América TV, DIRECTV Sports y DGO
  • Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV, Globo, SBT, SporTV y NSports
  • Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
  • México: VIX Premium
  • Costa Rica: FOX+
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y FOX
  • España: Movistar Plus y DAZN

Canadá vs. Marruecos: posibles alineaciones

  • Canadá: Crépeau, Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar, Jonathan David y Oluwaseyi.
  • Marruecos: Bono, Hakimi, Diop, Chadi Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi, Brahim, El Khannouss y Saibari.

¿En qué estadio juega Canadá vs. Marruecos?

El partido se llevará a cabo en el Estadio NRG, anteriormente Reliant Stadium, que está ubicado en la ciudad de Houston, Estados Unidos. Este recinto deportivo es de los más grandes de Norteamérica y tiene capacidad para albergar a 72.220 espectadores.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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