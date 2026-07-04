Canal confirmado para ver el partido entre Portugal vs España por octavos de final del Mundial 2026

Canales para ver Portugal vs España por el Mundial 2026. Ambas selecciones se preparan para un encuentro en el que solo una podrá pasar a los octavos de final. Conocidos por enfrentarse en múltiples ocasiones, este nuevo duelo tendrá como protagonistas a Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal en su primer enfrentamiento desde la final de la UEFA Nations League del año pasado.

Ambos equipos prometen un partido lleno de emociones, al tratarse de un clásico europeo muy esperado, por lo que nadie querrá perderse este compromiso. En esta nota conocerás los canales en Perú y otros países para que no te pierdas el encuentro.

Canal para ver Portugal contra España en Perú

Para seguir el encuentro de Portugal contra España en Perú, podrás hacerlo por las señales de DSports y América TV. Otra opción es seguirlo vía streaming por América TVGO, DGO y Paramount+.

Canales internacionales para ver Portugal contra España

Argentina : Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+ Bolivia : Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV Brasil : SporTV, Disney+ Premium Brazil, CazéTV

: SporTV, Disney+ Premium Brazil, CazéTV Chile : DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+ Colombia : Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, Radio Nacional de Colombia, Paramount+ Ecuador : DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+ Paraguay : GEN, Tigo Sports, Unicanal

: GEN, Tigo Sports, Unicanal Uruguay : DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+ Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Inter

¿Cuándo y a qué hora juega Portugal contra España?

Este lunes 6 de julio se realizará el partido entre Portugal y España, por lo que será un encuentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Dicho compromiso se podrá seguir desde las 2.00 p. m.