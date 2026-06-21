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Lamine Yamal se une a la lista de jugadores más jóvenes en anotar en una Copa del Mundo
Tras su gol ante Arabia Saudita, la joven promesa del fútbol español entró en la lista de jugadores más jóvenes en anotar en un Mundial, junto a otras grandes estrellas.
¿Estamos ante la nueva figura del fútbol de élite? Lamine Yamal acaba de convertir su primer gol en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita. En ese sentido, el jugador del FC Barcelona ingresó a la lista de futbolistas más jóvenes en anotar en una Copa del Mundo, haciendo nuevamente historia.
En esta lista, el español comparte lugar con grandes figuras del fútbol mundial como Pelé y Lionel Messi. Sin embargo, también se encuentra su compañero de equipo Gavi, quien entró en el registro tras su gol en la Copa del Mundo organizada en Qatar 2022.
PUEDES VER: Gol de Lamine Yamal para anotar el 1-0 de España ante Arabia Saudita por el Mundial 2026 - VIDEO
Lista de jugadores más jóvenes en anotar un gol en una Copa del Mundo
- 1958 | Pelé (BRA) | 17-239
- 1930 | M. Rosas (MEX) | 18-93
- 2022 | Gavi (ESP) | 18-110
- 2026 | I. Mbaye (SEN) | 18-145
- 1998 | M. Owen (ING) | 18-190
- 1930 | N. Kovács (RUM) | 18-198
- 2002 | D. Sychev (RUS) | 18-231
- 2026 | L. Yamal (ESP) | 18-343
- 2006 | L. Messi (ARG) | 18-357
No cabe duda de que el extremo de 18 años promete dar de qué hablar en el futuro, pues actualmente es una de las figuras del club catalán y un jugador indispensable en el esquema del entrenador Hansi Flick. En la selección española, además, ha venido mostrando grandes rendimientos como parte del equipo que fue campeón de Europa.
Valor de Lamine Yamal
Actualmente, el jugador de 18 años está valorado como uno de los más caros del mundo, estando tasado en 200 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.
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