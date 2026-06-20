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España vs Arabia Saudita EN VIVO por Mundial 2026: horario, dónde ver y pronóstico del partido

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido de España vs Arabia Saudita por la segunda fecha del Mundial 2026. Conoce los horarios, canal para ver y todos los detalles del partido

Angel Curo
España vs Arabia Saudita EN VIVO por Mundial 2026
España vs Arabia Saudita EN VIVO por Mundial 2026 | Composición: Líbero
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España vs Arabia Saudita se enfrentarán este domingo 21 de junio por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. Ambas selecciones tienen la aspiración de sumar un triunfo que las encamine a la siguiente fase, además de que en este grupo hay un cuádruple empate. El partido se jugará en el Estadio de Atlanta, más conocido como Mercedes-Benz Stadium, desde las 11.00 a. m. (hora peruana). La transmisión va por la señal de América TV, DirecTV Sports, TVE La 1 y Paramount Plus.

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Mundial 2026

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación y resultados de la fecha 2 de fase de grupos

¿A qué hora juega España vs Arabia Saudita?

Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido entre España vs Arabia Saudita en los distintos países del mundo.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 11.00 a. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 12.00 m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 1.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 10.00 a. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 12.00 m.
  • España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver España vs Arabia Saudita?

El España vs Arabia Saudita podrá sintonizarse EN VIVO por América TV (canal 4), disponible en señal abierta para todo el territorio peruano. Del mismo modo, DirecTV Sports transmite el duelo para el resto de Sudamérica. Por su parte, las señales de TVE La 1 y Movistar Plus se encargarán de pasar el partido para toda España.

Si prefieres ver el compromiso vía ONLINE tendrás que tener una suscripción activa en las plataformas de DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Previa del partido España vs Arabia Saudita

España llega obligada a reaccionar tras el inesperado empate sin goles ante Cabo Verde, resultado que frenó el entusiasmo generado antes del inicio del Mundial. El equipo de Luis de la Fuente necesita una victoria para recuperar confianza y posicionarse mejor en un grupo que arrancó muy parejo.

Selección Española

España no pudo vencer a Cabo Verde en su debut.

La gran esperanza española vuelve a ser Lamine Yamal, quien apunta a ser titular en un ataque que también contará con Mikel Oyarzabal, mientras el seleccionador evalúa variantes para encontrar mayor profundidad y eficacia ofensiva.

Arabia Saudita también afronta el duelo con la ilusión de dar un paso importante hacia la clasificación. Tras rescatar un empate frente a Uruguay en su debut, el conjunto asiático buscará sorprender a una de las favoritas del torneo, apoyado en el talento ofensivo de Salem Al-Dawsari.

Selección de Arabia Saudita

Arabia Saudita busca dar el gran golpe y encaminar su clasificación

¿Dónde mirar transmisión del partido de España vs Arabia Saudita?

  • Perú: DirecTV Sports, DGO, América TV, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Argentina: TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount Plus.
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV.
  • Brasil: Disney Plus y CazéTV.
  • Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Colombia: Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Disney Plus, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.
  • Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.
  • México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes y ViX.
  • Paraguay: GEN, Trece.
  • Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.
  • España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV y La 2 Cat.
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo, FOX One, SiriusXM FC, Fútbol de Primera.

España vs Arabia Saudita: pronóstico y apuestas

España es la gran favorita para quedarse con la victoria ante Arabia Saudita y sumar su primera victoria en el Mundial 2026. Estas son las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casa de apuestasEspañaEmpateArabia Saudita
Betsson1.139.5027.00
Betano1.0910.0026.00
Bet3651.1111.4027.00
1xBet1.1110.2523.00
Caliente1.129.9021.00
Stake1.148.8027.00

España vs Arabia Saudita: alineaciones probables

Posible alineación de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

Posible alineación de Arabia Saudita: Alowais, Abdulhamid, Alamri, Altambakti, Al Harbi; Abu Al Shamat, Kanno, Alkhaibari, Al Dawsari; Al Breikan y Al Juwayr.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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