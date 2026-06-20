¿A qué hora juega España vs Arabia Saudita y dónde ver el partido por el Mundial 2026?

España vs. Arabia Saudita se enfrentarán por la fecha 2 del Mundial 2026. Este encuentro, que se llevará a cabo este domingo 21 de junio, será uno de los más esperados de la jornada, ya que el Grupo H es uno de los más parejos en lo que va de esta Copa del Mundo. Todas las selecciones suman un punto, por lo que esta fecha será clave para las aspiraciones de cada equipo.

Por ello, nadie querrá perderse el duelo entre españoles y saudíes, dos selecciones que vienen dejando sensaciones inesperadas. La ‘Roja’ no convenció en su debut mundialista, mientras que el conjunto verde dio la sorpresa al rescatar un empate frente a Uruguay.

¿A qué hora juega España vs. Arabia Saudita?

Este encuentro está programado para llevarse a cabo a las 11.00 a. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos los horarios en otros países para que no te pierdas este partido, que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium.

Horarios en Sudamérica

Perú, Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 1.00 p. m.

Así luce Mercedes-Benz Stadium

¿Dónde ver España vs. Arabia Saudita?

En Perú, el partido entre España y Arabia Saudita se podrá ver a través de las señales de DirecTV y América Televisión. Otra opción es seguirlo por plataformas de streaming como DGO, Paramount+ y Disney+. Por último, podrás seguirlo aquí, en Diario Líbero, donde te llevaremos la cobertura completa minuto a minuto, con las incidencias y los goles del compromiso.

Tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026