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Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026: hora, canal, pronóstico y formaciones

¡Partidazo! A continuación, podrás revisar todo acerca del duelo entre Uruguay vs. Cabo Verde por la fecha 2 del Mundial 2026.

Gary Huaman
Uruguay y Cabo Verde protagonizarán un emocionante encuentro por el Mundial 2026.
Uruguay y Cabo Verde protagonizarán un emocionante encuentro por el Mundial 2026. | Foto: composición Líbero
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Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO protagonizarán un emocionante encuentro por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium. El partido está pactado para este domingo 21 de junio desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora uruguaya) y contará con transmisión de los canales América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y DAZN.

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Mundial 2026

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación y resultados de la fecha 2 de fase de grupos

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

El duelo entre Uruguay vs. Cabo Verde se llevará a cabo este domingo 21 de junio desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora uruguaya) en el Hard Rock Stadium.

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

La transmisión del Uruguay vs. Cabo Verde estará a cargo de América TV, América TV GO, DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y DAZN.

Uruguay viene de empatar ante Arabia Saudita.

Uruguay viene de empatar ante Arabia Saudita.

Uruguay vs. Cabo Verde: posibles alineaciones

  • Uruguay: Muslera; Sanabria, Olivera, Cáceres, Varela; Bentancur, De la Cruz, Araújo, Valverde, Canobbio y Viñas.
  • Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo y Livramento.

Uruguay vs. Cabo Verde: apuestas y pronósticos

ApuestasUruguayEmpateCabo Verde
Betsson1.484.208.10
Betano1.553.958.00
1XBet1.524.318.00
Stake1.474.157.75
Doradobet1.484.158.80

Uruguay vs. Cabo Verde: previa del partido

El Hard Rock Stadium de Miami se viste de gala este domingo 21 de junio para un duelo de contrastes que promete robarse las miradas en la segunda fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026. La selección de Uruguay, comandada por Marcelo Bielsa, llega a esta cita con la urgencia de sumar de a tres tras un deslucido debut ante Arabia Saudita, donde un gol agónico de Maximiliano Araújo rescató un empate 1-1.

Con el fantasma de definir la clasificación en la última jornada ante España, la Celeste necesita encontrar su mejor versión futbolística, aceitar la máquina ofensiva y demostrar la jerarquía histórica de un bicampeón mundial ante un rival que ya demostró que no le teme a los gigantes.

Por su parte, Cabo Verde llega a Florida envuelto en un estado de gracia absoluto tras firmar una de las mayores hazañas en lo que va del torneo. En su debut absoluto en una cita mundialista, los Tubarões Azuis plantaron un muro defensivo infranqueable liderado por el arquero Vozinha y le sacaron un histórico empate sin goles a la poderosa España.

Lejos de conformarse con el rol de víctima propicia, el conjunto africano rebosa confianza y tiene la firme convicción de que pasar a la fase de eliminación directa es un objetivo real. Bloquear la intensidad táctica que propone Bielsa será el gran desafío para una defensa que ya demostró que sabe sufrir y resistir ante la élite del fútbol global.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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