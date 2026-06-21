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Canal confirmado para ver Portugal vs Uzbekistán con Cristiano Ronaldo por Mundial 2026

Portugal vs Uzbekistán se enfrentarán en un decisivo partido por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. Conoce dónde ver la transmisión del partido.

Angel Curo
Canal confirmado para ver Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026
Canal confirmado para ver Portugal vs Uzbekistán por Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Portugal vs Uzbekistán protagonizarán uno de los partidos más importantes por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026. Los lusos con Cristiano Ronaldo a la cabeza pondrán en juego su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo más importante del fútbol. Por ello, aquí te contamos el canal confirmado para ver la transmisión de este trascendental encuentro.

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Canal confirmado para ver Portugal vs Uzbekistán

El partido de Portugal vs Uzbekistán contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de DirecTV Sports, disponible para toda Sudamérica. Por su parten, si prefieres ver el duelo vía ONLINE estará disponible por las apps de streaming de DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

¿Qué canal trasmite partido de Portugal vs Uzbesitán?

  • Perú: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Argentina: TyC Sports Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount Plus.
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
  • Brasil: Disney Plus y CazéTV.
  • Chile: Chilevisión DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.
  • Colombia: Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.
  • Ecuador: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
  • Paraguay: GEN y Trece.
  • Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV y Paramount Plus.
  • Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen e Inter.
  • México: Azteca 7, Azteca Deportes y ViX.
  • España: DAZN y Movistar Plus.
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

¿Cómo llega Portugal y Uzbekistán al partido?

La selección de Portugal no tuvo su mejor inicio en el Mundial 2026, luego de haber cedido un sorpresivo empate por 1-1 ante República Democrática del Congo. Precisamente, este partido creó una tormenta en la concentración, por las críticas hacia Cristiano Ronaldo y el resto del equipo, destacando las polémicas declaraciones de Joao Neves.

Portugal, Cristiano Ronaldo

Portugal necesita un triunfo para seguir en carrera en el Mundial 2026

Por su parte, Uzbekistán llega tras sufrir una dura derrota por 3-1 ante Colombia, en un partido donde mostraron muchas falencias de juego. Por ello, si no logran ganar terminarán eliminados del Mundial

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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