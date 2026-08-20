Partidos de hoy, viernes 21 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Este viernes 21 de agosto se jugarán varios encuentros por las principales ligas de nuestro continente y de Europa. En la Liga 1 2026 tendremos FC Cajamarca vs Atlético Grau y Alianza Atlético vs Sporting Cristal, mientras que en España se jugará el Real Betis vs Real Sociedad; por otro lado, en Inglaterra arranca la Premier League con el Arsenal vs Coventry, entre otros duelos. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|FC Cajamarca vs Atlético Grau
|12.00 p. m.
|L1 Max
|Alianza Atlético vs Sporting Cristal
|3.00 p. m.
|L1 Max
Partidos de hoy por la Liga 2 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Sport Huancayo 2 vs Estudiantil CNI
|3.30 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Betis vs Real Sociedad
|2.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Marsella vs Estrasburgo
|1.45 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Arsenal vs Coventry
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la DFB Pokal
|Partido
|Horario
|Canal
|Mannheim vs Kaiserlautern
|11.00 a. m.
|Onefootball
|Preussen Münster vs Karlsruher
|11.00 a. m.
|Onefootball
|SC St. Tonis vs Eintracht Fráncfort
|11.00 a. m.
|Onefootball
|Rostock vs Stuttgart
|1.45 p. m.
|Onefootball
Partidos de hoy por la Liga de Arabia
|Partido
|Horario
|Canal
|Al Riyadh vs Al Nassr
|11.00 a. m.
|SporTV 2
|Al Hazem vs Al Diriyah
|1.15 a. m.
|Thmanyah
|Al Qadsiah vs Al Ittihad
|1.00 p. m.
|BandSports
|Al Faysaly vs Neom SC
|1.00 p. m.
|SporTV
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Aldosivi vs Unión de Santa Fe
|12.30 p. m.
|Fanatiz
|Estudiantes Rio Cuarto vs San Lorenzo
|6.00 p. m.
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|The Strongest vs Universitario de Vinto
|5.30 p. m.
|Entel Gol
|Oriente Petrolero vs SA Bulo Bulo
|7.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Liga de Primera de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Audax vs U. La Calera
|7.30 p. m.
|Max
Partidos de hoy por la Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Jaguares de Córdoba vs Boyacá Chicó
|4.05 p. m.
|RCN
|Alianza vs Pereira
|7.30 p. m.
|Win+
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Dep. Cuenca vs Mushuc Runa
|7.00 p. m.
|Zapping
|Leones del Norte vs Ind. del Valle
|7.00 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga MX
|Partido
|Horario
|Canal
|León vs Monterrey
|8.00 p. m.
|Fox Sports 2
|Tigres UANL vs Atlante
|8.00 p. m.
|TUDN
|Juárez vs Club América
|10.00 p. m.
|FuboTV
|Querétaro vs Toluca
|10.10 p. m.
|TUDN
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Melgar vs Flamengo
|2.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga AUF de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Albion vs Boston River
|1.30 p. m.
|Disney+
|Liverpool M. vs CA Cerro
|5.00 p. m.
|Disney+