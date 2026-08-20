Partidos de hoy, viernes 21 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Este viernes 21 de agosto se jugarán varios encuentros por las principales ligas de nuestro continente y de Europa. En la Liga 1 2026 tendremos FC Cajamarca vs Atlético Grau y Alianza Atlético vs Sporting Cristal, mientras que en España se jugará el Real Betis vs Real Sociedad; por otro lado, en Inglaterra arranca la Premier League con el Arsenal vs Coventry, entre otros duelos. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

Partido Horario Canal FC Cajamarca vs Atlético Grau 12.00 p. m. L1 Max Alianza Atlético vs Sporting Cristal 3.00 p. m. L1 Max

Partidos de hoy por la Liga 2 2026

Partido Horario Canal Sport Huancayo 2 vs Estudiantil CNI 3.30 p. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por LaLiga de España

Partido Horario Canal Real Betis vs Real Sociedad 2.00 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

Partido Horario Canal Marsella vs Estrasburgo 1.45 p. m. ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por la Premier League

Partido Horario Canal Arsenal vs Coventry 2.00 p. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la DFB Pokal

Partido Horario Canal Mannheim vs Kaiserlautern 11.00 a. m. Onefootball Preussen Münster vs Karlsruher 11.00 a. m. Onefootball SC St. Tonis vs Eintracht Fráncfort 11.00 a. m. Onefootball Rostock vs Stuttgart 1.45 p. m. Onefootball

Partidos de hoy por la Liga de Arabia

Partido Horario Canal Al Riyadh vs Al Nassr 11.00 a. m. SporTV 2 Al Hazem vs Al Diriyah 1.15 a. m. Thmanyah Al Qadsiah vs Al Ittihad 1.00 p. m. BandSports Al Faysaly vs Neom SC 1.00 p. m. SporTV

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

Partido Horario Canal Aldosivi vs Unión de Santa Fe 12.30 p. m. Fanatiz Estudiantes Rio Cuarto vs San Lorenzo 6.00 p. m. Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Partido Horario Canal The Strongest vs Universitario de Vinto 5.30 p. m. Entel Gol Oriente Petrolero vs SA Bulo Bulo 7.30 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga de Primera de Chile

Partido Horario Canal Audax vs U. La Calera 7.30 p. m. Max

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

Partido Horario Canal Jaguares de Córdoba vs Boyacá Chicó 4.05 p. m. RCN Alianza vs Pereira 7.30 p. m. Win+

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

Partido Horario Canal Dep. Cuenca vs Mushuc Runa 7.00 p. m. Zapping Leones del Norte vs Ind. del Valle 7.00 p. m. Zapping

Partidos de hoy por la Liga MX

Partido Horario Canal León vs Monterrey 8.00 p. m. Fox Sports 2 Tigres UANL vs Atlante 8.00 p. m. TUDN Juárez vs Club América 10.00 p. m. FuboTV Querétaro vs Toluca 10.10 p. m. TUDN

Partidos de hoy por la Liga Femenina

Partido Horario Canal Melgar vs Flamengo 2.00 p. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga AUF de Uruguay