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Partidos de hoy, viernes 21 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Conoce la programación completa de los partidos de hoy, viernes 21 de agosto, con horarios y canales de transmisión de la Champions League, Libertadores y Sudamericana

Gary Huaman
Acá podrás revisar qué partidos se jugarán este viernes 21 de agosto.
Acá podrás revisar qué partidos se jugarán este viernes 21 de agosto. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 21 de agosto se jugarán varios encuentros por las principales ligas de nuestro continente y de Europa. En la Liga 1 2026 tendremos FC Cajamarca vs Atlético Grau y Alianza Atlético vs Sporting Cristal, mientras que en España se jugará el Real Betis vs Real Sociedad; por otro lado, en Inglaterra arranca la Premier League con el Arsenal vs Coventry, entre otros duelos. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Sporting Cristal y Alianza Atlético en busca de los tres puntos en el calor de Sullana.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético y dónde ver partido del Torneo Clausura 2026?

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
FC Cajamarca vs Atlético Grau12.00 p. m.L1 Max
Alianza Atlético vs Sporting Cristal3.00 p. m.L1 Max

Partidos de hoy por la Liga 2 2026

PartidoHorarioCanal
Sport Huancayo 2 vs Estudiantil CNI3.30 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Real Betis vs Real Sociedad2.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Marsella vs Estrasburgo1.45 p. m.ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por la Premier League

PartidoHorarioCanal
Arsenal vs Coventry2.00 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la DFB Pokal

PartidoHorarioCanal
Mannheim vs Kaiserlautern11.00 a. m.Onefootball
Preussen Münster vs Karlsruher11.00 a. m.Onefootball
SC St. Tonis vs Eintracht Fráncfort11.00 a. m.Onefootball
Rostock vs Stuttgart1.45 p. m.Onefootball

Partidos de hoy por la Liga de Arabia

PartidoHorarioCanal
Al Riyadh vs Al Nassr11.00 a. m.SporTV 2
Al Hazem vs Al Diriyah1.15 a. m.Thmanyah
Al Qadsiah vs Al Ittihad1.00 p. m.BandSports
Al Faysaly vs Neom SC1.00 p. m.SporTV

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Aldosivi vs Unión de Santa Fe12.30 p. m.Fanatiz
Estudiantes Rio Cuarto vs San Lorenzo6.00 p. m.Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
The Strongest vs Universitario de Vinto5.30 p. m.Entel Gol
Oriente Petrolero vs SA Bulo Bulo7.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga de Primera de Chile

PartidoHorarioCanal
Audax vs U. La Calera7.30 p. m.Max

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

PartidoHorarioCanal
Jaguares de Córdoba vs Boyacá Chicó4.05 p. m.RCN
Alianza vs Pereira7.30 p. m.Win+

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Dep. Cuenca vs Mushuc Runa7.00 p. m.Zapping
Leones del Norte vs Ind. del Valle7.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Liga MX

PartidoHorarioCanal
León vs Monterrey8.00 p. m.Fox Sports 2
Tigres UANL vs Atlante8.00 p. m.TUDN
Juárez vs Club América10.00 p. m.FuboTV
Querétaro vs Toluca10.10 p. m.TUDN

Partidos de hoy por la Liga Femenina

PartidoHorarioCanal
Melgar vs Flamengo2.00 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga AUF de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Albion vs Boston River1.30 p. m.Disney+
Liverpool M. vs CA Cerro5.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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