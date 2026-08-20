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Partidos de Premier League HOY: programación, horarios y canales por la primera jornada

Inicia la Premier League de Inglaterra con estos partidazos de alto nivel para el gusto de los hinchas. Toma nota de la programación completa.

Diego Medina
Partidos de hoy en la Premier League de Inglaterra por la primera jornada.
Partidos de hoy en la Premier League de Inglaterra por la primera jornada. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo listo para la primera jornada de la Premier League de Inglaterra. El vigente campeón del certamen, Arsenal, apertura este certamen siendo local ante Coventry, pero aún hay más cotejos por disfrutar para este fin de semana, por lo que te damos a conocer la programación oficial en el que tomarás nota de los horarios y canales de transmisión.

Fixture de la Premier League. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: ¿Cuándo empiezan los partidos de la Premier League de Inglaterra 2026-27?: Fixture completo de la fecha 1

Partidos de Premier League 2026-27: programación fecha 1

Estos son los partidos por la primera fecha de la Premier League 2026-27:

VIERNES 21 DE AGOSTO

  • Arsenal vs Coventry - 2.00 p. m. | ESPN y Disney Plus

SÁBADO 22 DE AGOSTO

  • Hull City vs Manchester United - 6.30 a. m. | ESPN y Disney Plus
  • Everton vs Crystal Palace - 9.00 a. m. | ESPN y Disney Plus
  • Ipswich Town vs Sunderland - 9.00 a. m. | Disney Plus
  • Nottingham Forest vs Leeds United - 9.00 a. m. | Disney Plus
  • Brentford vs Tottenham - 11.30 a. m. | ESPN y Disney Plus

DOMINGO 23 DE AGOSTO

  • Brighton vs Aston Villa - 8.00 a. m. | ESPN y Disney Plus
  • Manchester City vs Bournemouth - 8.00 a. m. | Disney Plus
  • Newcastle vs Liverpool - 10.30 a. m. | Disney Plus

LUNES 24 DE AGOSTO

  • Fullham vs Chelsea - 2.00 p. m. | ESPN y Disney Plus
Premier League de Inglaterra.

Arsenal es el vigente campeón de la Premier League de Inglaterra.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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