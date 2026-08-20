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Partidos de Premier League HOY: programación, horarios y canales por la primera jornada
Inicia la Premier League de Inglaterra con estos partidazos de alto nivel para el gusto de los hinchas. Toma nota de la programación completa.
Todo listo para la primera jornada de la Premier League de Inglaterra. El vigente campeón del certamen, Arsenal, apertura este certamen siendo local ante Coventry, pero aún hay más cotejos por disfrutar para este fin de semana, por lo que te damos a conocer la programación oficial en el que tomarás nota de los horarios y canales de transmisión.
PUEDES VER: ¿Cuándo empiezan los partidos de la Premier League de Inglaterra 2026-27?: Fixture completo de la fecha 1
Partidos de Premier League 2026-27: programación fecha 1
Estos son los partidos por la primera fecha de la Premier League 2026-27:
VIERNES 21 DE AGOSTO
- Arsenal vs Coventry - 2.00 p. m. | ESPN y Disney Plus
SÁBADO 22 DE AGOSTO
- Hull City vs Manchester United - 6.30 a. m. | ESPN y Disney Plus
- Everton vs Crystal Palace - 9.00 a. m. | ESPN y Disney Plus
- Ipswich Town vs Sunderland - 9.00 a. m. | Disney Plus
- Nottingham Forest vs Leeds United - 9.00 a. m. | Disney Plus
- Brentford vs Tottenham - 11.30 a. m. | ESPN y Disney Plus
DOMINGO 23 DE AGOSTO
- Brighton vs Aston Villa - 8.00 a. m. | ESPN y Disney Plus
- Manchester City vs Bournemouth - 8.00 a. m. | Disney Plus
- Newcastle vs Liverpool - 10.30 a. m. | Disney Plus
LUNES 24 DE AGOSTO
- Fullham vs Chelsea - 2.00 p. m. | ESPN y Disney Plus
Arsenal es el vigente campeón de la Premier League de Inglaterra.
¡Vamos al Circo!
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