Partidos de Premier League HOY: programación, horarios y canales por la primera jornada

Todo listo para la primera jornada de la Premier League de Inglaterra. El vigente campeón del certamen, Arsenal, apertura este certamen siendo local ante Coventry, pero aún hay más cotejos por disfrutar para este fin de semana, por lo que te damos a conocer la programación oficial en el que tomarás nota de los horarios y canales de transmisión.

Partidos de Premier League 2026-27: programación fecha 1

Estos son los partidos por la primera fecha de la Premier League 2026-27:

VIERNES 21 DE AGOSTO

Arsenal vs Coventry - 2.00 p. m. | ESPN y Disney Plus

SÁBADO 22 DE AGOSTO

Hull City vs Manchester United - 6.30 a. m. | ESPN y Disney Plus

Everton vs Crystal Palace - 9.00 a. m. | ESPN y Disney Plus

Ipswich Town vs Sunderland - 9.00 a. m. | Disney Plus

Nottingham Forest vs Leeds United - 9.00 a. m. | Disney Plus

Brentford vs Tottenham - 11.30 a. m. | ESPN y Disney Plus

DOMINGO 23 DE AGOSTO

Brighton vs Aston Villa - 8.00 a. m. | ESPN y Disney Plus

Manchester City vs Bournemouth - 8.00 a. m. | Disney Plus

Newcastle vs Liverpool - 10.30 a. m. | Disney Plus

LUNES 24 DE AGOSTO

Fullham vs Chelsea - 2.00 p. m. | ESPN y Disney Plus