0

¿Cuándo empiezan los partidos de la Premier League de Inglaterra 2026-27?: Fixture completo de la fecha 1

¡Vuelve la Premier League! Conoce la programación completa de la primera fecha del torneo inglés que promete duelos emocionantes.

Antonio Vidal
Fixture de la Premier League. Foto: composición Líbero/IG
Fixture de la Premier League. Foto: composición Líbero/IG
COMPARTIR

¡Vuelven las ligas europeas! La Premier League se encuentra a la vuelta de la esquina tras el término del Mundial 2026. Muchas de estas competiciones se reanudarán en agosto y la considerada mejor liga del mundo no será la excepción. Con muchos rostros nuevos, la primera fecha promete emociones de principio a fin, con partidos que darán de qué hablar. En esta nota conocerás el fixture completo de la jornada inaugural de la Premier League.

Mundial 2030 se jugará con 64 selecciones, informó el presidente de la Conmebol.

PUEDES VER: ¿Clasifica Perú? Conmebol confirmó Mundial 2030 con participación de 64 selecciones: "Para celebrar"

Premier League: fecha 1

En la primera jornada, los principales candidatos al título, como Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea y Tottenham, harán su estreno en la Premier League en los siguientes días y horarios.

Fecha Hora (Perú) Partido
21 de agosto 2:00 p. m. Arsenal vs Coventry
22 de agosto 6:30 a. m. Hull vs Manchester United
22 de agosto 9:00 a. m. Everton vs Crystal Palace
22 de agosto 9:00 a. m. Ipswich vs Sunderland
22 de agosto 9:00 a. m. Nottingham Forest vs Leeds United
22 de agosto 11:30 a. m. Brentford vs Tottenham
23 de agosto 8:00 a. m. Brighton vs Aston Villa
23 de agosto 8:00 a. m. Manchester City vs Bournemouth
23 de agosto 10:30 a. m. Newcastle vs Liverpool
24 de agosto 2:00 p. m. Fulham vs Chelsea

¿Dónde ver la Premier League en Perú?

En Perú y gran parte de Sudamérica, la Premier League podrá verse a través de la señal de ESPN, mientras que por streaming estará disponible de manera oficial y exclusiva en Disney+.

¿Quién ganó la Premier League la temporada pasada?

El actual campeón de la liga inglesa es el Arsenal. Los 'Gunners' se coronaron tras finalizar en la cima de la tabla y obtener su 14° título de liga, cortando una sequía de 22 años.

Arsenal fue campeón de la temporada 2025/26

Arsenal fue campeón de la temporada 2025/26. Foto Sky Sports

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Clasifica Perú? Conmebol confirmó Mundial 2030 con participación de 64 selecciones: "Para celebrar"

  2. Óscar Del Portal tuvo fuerte discusión con Toño Vargas por llanto de Lionel Messi: "Déjame..."

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano