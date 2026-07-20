¿Cuándo empiezan los partidos de la Premier League de Inglaterra 2026-27?: Fixture completo de la fecha 1

¡Vuelven las ligas europeas! La Premier League se encuentra a la vuelta de la esquina tras el término del Mundial 2026. Muchas de estas competiciones se reanudarán en agosto y la considerada mejor liga del mundo no será la excepción. Con muchos rostros nuevos, la primera fecha promete emociones de principio a fin, con partidos que darán de qué hablar. En esta nota conocerás el fixture completo de la jornada inaugural de la Premier League.

Premier League: fecha 1

En la primera jornada, los principales candidatos al título, como Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea y Tottenham, harán su estreno en la Premier League en los siguientes días y horarios.

Fecha Hora (Perú) Partido 21 de agosto 2:00 p. m. Arsenal vs Coventry 22 de agosto 6:30 a. m. Hull vs Manchester United 22 de agosto 9:00 a. m. Everton vs Crystal Palace 22 de agosto 9:00 a. m. Ipswich vs Sunderland 22 de agosto 9:00 a. m. Nottingham Forest vs Leeds United 22 de agosto 11:30 a. m. Brentford vs Tottenham 23 de agosto 8:00 a. m. Brighton vs Aston Villa 23 de agosto 8:00 a. m. Manchester City vs Bournemouth 23 de agosto 10:30 a. m. Newcastle vs Liverpool 24 de agosto 2:00 p. m. Fulham vs Chelsea

¿Dónde ver la Premier League en Perú?

En Perú y gran parte de Sudamérica, la Premier League podrá verse a través de la señal de ESPN, mientras que por streaming estará disponible de manera oficial y exclusiva en Disney+.

¿Quién ganó la Premier League la temporada pasada?

El actual campeón de la liga inglesa es el Arsenal. Los 'Gunners' se coronaron tras finalizar en la cima de la tabla y obtener su 14° título de liga, cortando una sequía de 22 años.