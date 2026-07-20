¿Cuándo empiezan los partidos de la Premier League de Inglaterra 2026-27?: Fixture completo de la fecha 1
¡Vuelve la Premier League! Conoce la programación completa de la primera fecha del torneo inglés que promete duelos emocionantes.
¡Vuelven las ligas europeas! La Premier League se encuentra a la vuelta de la esquina tras el término del Mundial 2026. Muchas de estas competiciones se reanudarán en agosto y la considerada mejor liga del mundo no será la excepción. Con muchos rostros nuevos, la primera fecha promete emociones de principio a fin, con partidos que darán de qué hablar. En esta nota conocerás el fixture completo de la jornada inaugural de la Premier League.
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Premier League: fecha 1
En la primera jornada, los principales candidatos al título, como Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea y Tottenham, harán su estreno en la Premier League en los siguientes días y horarios.
|Fecha
|Hora (Perú)
|Partido
|21 de agosto
|2:00 p. m.
|Arsenal vs Coventry
|22 de agosto
|6:30 a. m.
|Hull vs Manchester United
|22 de agosto
|9:00 a. m.
|Everton vs Crystal Palace
|22 de agosto
|9:00 a. m.
|Ipswich vs Sunderland
|22 de agosto
|9:00 a. m.
|Nottingham Forest vs Leeds United
|22 de agosto
|11:30 a. m.
|Brentford vs Tottenham
|23 de agosto
|8:00 a. m.
|Brighton vs Aston Villa
|23 de agosto
|8:00 a. m.
|Manchester City vs Bournemouth
|23 de agosto
|10:30 a. m.
|Newcastle vs Liverpool
|24 de agosto
|2:00 p. m.
|Fulham vs Chelsea
¿Dónde ver la Premier League en Perú?
En Perú y gran parte de Sudamérica, la Premier League podrá verse a través de la señal de ESPN, mientras que por streaming estará disponible de manera oficial y exclusiva en Disney+.
¿Quién ganó la Premier League la temporada pasada?
El actual campeón de la liga inglesa es el Arsenal. Los 'Gunners' se coronaron tras finalizar en la cima de la tabla y obtener su 14° título de liga, cortando una sequía de 22 años.
Arsenal fue campeón de la temporada 2025/26. Foto Sky Sports
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