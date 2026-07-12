Club de la Premier League quiere romper el mercado fichando a Maxloren Castro: "Condiciones"

Una de las principales figuras que tienen actualmente Sporting Cristal y la selección peruana es Maxloren Castro. El joven delantero nacional ha despertado el interés de clubes de distintas partes, y uno de ellos pertenece actualmente a la Premier League de Inglaterra. Te contamos todos los detalles.

De acuerdo con información brindada por el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, una nueva institución deportiva se sumó al KRC Genk de Bélgica en la lucha por hacerse con los servicios del atacante incaico. Se trata del Brighton.

“El Brighton también se suma al interés por Maxloren Castro. No han hecho propuesta (como si el Genk) pero han consultado condiciones y el aspecto personal del jugador. Le hacen un seguimiento desde hace varios meses”, indicó el mencionado comunicador.

Maxloren Castro es figura en Cristal.

De esta forma, el delantero de Sporting Cristal puede dar el golpe en el mercado de fichajes e irse a la Premier League de Inglaterra, aunque el club todavía no ha realizado una oferta. Las próximas semanas serán claves para definir el futuro profesional del seleccionado peruano.

¿Cuál es el valor de Maxloren Castro?

El valor actual del futbolista asciende a 1,20 millones de euros en el mercado de transferencias. Esta es la cotización más elevada que ha tenido en toda su carrera profesional.