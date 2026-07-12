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Roberto Mosquera reveló si Irven Ávila se irá de Sporting Cristal: "Un jugador que está..."

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, reveló si Irven Ávila continuará como jugador del club celeste de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Roberto Mosquera reveló si Irven Ávila continuará en Sporting Cristal
Roberto Mosquera reveló si Irven Ávila continuará en Sporting Cristal | Composición: Líbero
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Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, decidió romper su silencio para descartar de forma rotunda los rumores que apuntaban una posible salida de Irven Ávila. El estratega celeste aseguró que no presta atención a ese tipo de publicaciones y cuestionó la difusión de información sin sustento.

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Roberto Mosquera reveló si Irven Ávila continuará en Sporting Cristal

Mosquera afirmó que no suele prestar demasiada atención a las redes sociales, por lo que restó importancia a las versiones que señalaban que Ávila sería el futbolista que dejaría Cristal de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

"Yo no leo redes sociales, porque se han convertido en el océano del cobarde; ese que te insulta de forma anónima. Yo dejé hace mucho de prestarles atención; no necesito que me digan quién soy, porque yo sé perfectamente quién soy. Dentro de eso, a veces hacen correr el rumor a través de un enlace de que yo quiero botar a Ávila", manifestó.

Roberto Mosquera confirmó la continuidad de Irven Ávila en Sporting Cristal

Roberto Mosquera confirmó la continuidad de Irven Ávila en Sporting Cristal

El técnico peruano también recordó que conoce al 'Cholito' desde que era un joven futbolista en Sport Huancayo y destacó el vínculo que mantienen desde entonces.

"Es que no tienen idea de la ligazón que tengo con Ávila. A él lo conocí en Sport Huancayo cuando tenía 19 años. Lo vi, noté que tenía algo diferente y decidí ponerlo de titular. Hizo un golazo y desde ahí tenemos una relación increíble. Incluso cuando he estado fuera de Cristal nos hemos dejado de ver, pero siempre nos hablamos y nos juntamos a tomar algo", explicó.

Roberto Mosquera se rindió en elogios ante Irven Ávila

Finalmente, Roberto Mosquera fue enfático al señalar que nunca pediría la salida de un futbolista tan identificado con la institución rimense y lo calificó como uno de los grandes referentes del club.

"Entonces, invito a que por favor pregunten bien antes de decir algo tan triste, tan incómodo e inmerecido para el cariño que nos tenemos con Ávila. Sería incapaz de botar a un jugador que está en la historia del club: Alberto Gallardo, Jorge Soto y el tercero es Irven Ávila. No se me ocurriría jamás. La gente que me conoce sabe que no actúo así", sentenció.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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