Sporting Cristal sigue enfocado en mejorar su rendimiento para el resto de la temporada y responder a la exigencia de su hinchada en la Liga 1 2026. En medio de ello, la desilusión se apoderó de los aficionados tras la reciente derrota de los rimenses ante un rival clásico, que complica sus aspiraciones al título.

Sporting Cristal perdió 3-1 ante clásico rival y generó molestia en toda su hinchada

La escuadra bajopontina sabe que no puede relajarse en la temporada, aunque no logró el resultado esperado. Sin embargo, en esta oportunidad no se trata del equipo dirigido por Roberto Mosquera, sino de las categorías menores que compiten en la Liga 3.

Las inferiores de la escuadra bajopontina se enfrentaron a Sport Boys por la sexta jornada del torneo nacional y no tuvieron su mejor desempeño, ya que terminaron cayendo por 3-1 ante los rosados. De hecho, el partido empezó cuesta arriba para los cerveceros, luego del gol a los 40 segundos de José María Davey.

Sporting Cristal perdió ante Sport Boys en la Liga 3

Sporting Cristal logró reaccionar a los 25 minutos, con un tanto de Gerson Castillo. El futbolista se abrió paso con una gran jugada individual y sacó un remate colocado que fue imposible de atajar para el portero rival. Ambos equipos se fueron al descanso igualados.

En el segundo tiempo, Sport Boys encontró la victoria gracias a un doblete de Evans Cruz. Primero, a los 64 minutos anotó de tiro libre y, en la última jugada del encuentro, volvió a aparecer tras un contragolpe en el que aprovechó la salida del portero, que había subido a rematar un córner.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga 3