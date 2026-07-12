Campeón con Alianza Lima expresó su emoción por destacar con Sporting Cristal: "Nueva historia"

Sporting Cristal logró su clasificación a la siguiente ronda de la Copa de la Liga en la tanda de penales, mientras sigue preparándose para el debut en el Torneo Clausura 2026. En ese contexto, los hinchas rimenses se emocionaron luego de que un campeón con Alianza Lima expresara su deseo de destacar con el club.

Campeón con Alianza Lima expresó su emoción por destacar con Sporting Cristal

Uno de los jugadores que más expectativas ha generado entre los hinchas es Hernán Barcos, quien se convirtió en uno de los fichajes de Sporting Cristal para el segundo tramo de la temporada. Precisamente, el delantero anotó un gol en su debut y no dudó en expresar su emoción en redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, el ‘Pirata’ realizó múltiples publicaciones. Una de ellas fue junto a su agencia de representación, donde indicó que asume un nuevo reto, pero con la misma profesionalidad de siempre. Además, expresó su alegría por su primer gol como rimense.

Hernán Barcos expresó su emoción tras anotar con Sporting Cristal

“Los desafíos cambian, el compromiso sigue siendo el mismo. Debut oficial, primer gol y una nueva historia que comienza con la camiseta de Sporting Cristal”, señala la publicación compartida por ambas cuentas.

Del mismo modo, Barcos también realizó una publicación en solitario, donde sorprendió con la arenga de la escuadra del Rímac: “Estamos en el camino correcto, a seguir juntos. ¡Fuerza Cristal!”, publicó el jugador.

Hernán Barcos y su paso por Alianza Lima

No es un secreto que Hernán Barcos tiene un vínculo estrecho con Alianza Lima, donde se convirtió en un ídolo moderno para los hinchas. El ‘Pirata’ llegó al club en la temporada 2021 y se consolidó como una pieza clave del equipo, al ser uno de los artífices del bicampeonato de la Liga 1 en 2021 y 2022.